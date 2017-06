Konkurs „Pochwal się swoim sprzętem” rozstrzygnięty!

Zakończył się konkurs marki New Holland „Pochwal się swoim sprzętem”. W zabawie udział wzięło ponad 100 osób. Zobacz zwycięskie filmy!

Zasady konkursu były proste: należało nakręcić krótki film (max. 2 min.) z wybraną maszyną New Holland w roli głównej. Treść – dowolna. Jury oceniało najciekawsze pomysły – liczyła się przede wszystkim kreatywność i pasja. Następnie należało przesłać link do filmiku drogą mailową.

Zwycięzcą został pan Kacper Majchrzycki, który nadesłał film z pełną gamą maszyn New Holland w roli głównej. Dwuminutowy filmik przedstawiał maszyny New Holland podczas pracy w polu – także nocą. Gratulacje należą się również zdobywcom 2 i 3 miejsca, uczestnikom „Tam na roli” i „Radzio Rolnik”, których filmy z prac polowych także przyciągnęły uwagę jury wyjątkowym pomysłem, profesjonalnym montażem i podkładem muzycznym.

Nagrodą główną za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie był rower elektryczny E-Bike New Holland. Zwycięzcy konkursu zostali zaproszeni do fabryki New Holland w Płocku na uroczyste wręczenie nagród. Będzie to także wyjątkowa okazja do zwiedzenia fabryki kombajnów serii TC oraz spotkania ze specjalistami marki – w tym z polskimi inżynierami zaangażowanymi w tworzenie maszyn New Holland.

– Liczba zgłoszeń konkursowych bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Jury miało trudne zadanie przy wyborze zwycięzcy, ponieważ bardzo wiele filmów przygotowanych zostało na najwyższym poziomie. Zaangażowanie konkursowiczów w kreacje konkursowe świadczy o przywiązaniu do niebieskich i żółtych maszyn oraz o prawdziwej, rolniczej pasji. Bardzo się z tego cieszymy – mówi Joanna Kajkowska, marketing communications New Holland.

Zwycięski film: https://www.youtube.com/watch?v=ytNe3c8PItY

II miejsce: https://www.youtube.com/watch?v=9X8eJYfSX9c&feature=youtu.be

III miejsce: https://www.youtube.com/watch?v=RBwSavrPUcM

źródło: New Holland