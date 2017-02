Konkurs fotograficzny Copa – Cogeca

Copa i Cogeca zainaugurowały 21 lutego otwarty dla wszystkich konkurs fotograficzny, którego uczestnicy nadsyłają zdjęcia ukazujące dobre praktyki hodowlane stosowane przez unijnych rolników i ich spółdzielnie.

– Konkurs ten wpisuje się w naszą kampanię na rzecz branży hodowlanej ,która ma promować liczne korzyści wynikające z istnienia branży hodowlanej i mięsa dla rozwoju, zatrudnienia, dynamicznych obszarów wiejskich i zrównoważonej diety; oraz pokazać, jak wysokie standardy muszą spełnić rolnicy – informuje Amanda Chesley z Biura Prasowe Copa – Cogeca

Celem konkursu jest zwiększenie widoczności i ukazanie opinii publicznej wysokich norm hodowli obowiązujących w UE, a także doskonałych warunków, w jakich żyją zwierzęta.

Jeśli jesteś zainteresowany(a) udziałem w konkursie, wyślij zdjęcie wraz z danymi kontaktowymi na adres Amanda.cheesley@copa-cogeca.eu do 30.05.2017 r. Zdjęcie musi być oryginałem, zrobionym w Unii Europejskiej przez uczestnika konkursu.

Biorąc udział w konkursie dajesz Copa i Cogeca prawo do darmowego wykorzystania nadesłanych zdjęć do własnych celów. Nagrodą dla zwycięzcy jest wycieczka dla dwóch osób na weekend do Madrytu, a dla zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca – kosz pełen produktów rolniczych wysokiej jakości Nagroda zostanie wręczona podczas wysokiego szczebla wydarzenia, które odbędzie się w czerwcu – dodaje Amanda Cheesley.

Źródło: Copa – Cogeca