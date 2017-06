Kolejny regulator wzrostu od INNVIGO

Regulator wzrostu INVISTER 300 SL zawiera chlorek mepikwatu (substancję z grupy piperydyn – pentametylenoimin). Środek stosuje się w celu redukcji wzrostu roślin i zapobiegania wyleganiu zarówno zbóż, jak i rzepaku. Szerokie okno aplikacji i działanie nawet w niskich temperaturach – tak do nowego produktu przekonują przedstawiciele firmy.

W celu redukcji wysokości i ograniczenia wylegania pszenicy ozimej oraz pszenżyta ozimego zaleca się stosowanie preparatu od fazy strzelenia w źdźbło do fazy pojawianie się pierwszych ości (BBCH 30-49). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania w przypadku pszenicy ozimej wynosi 1,3 l/ha, dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,8–1,3 l/ha. Natomiast w uprawie pszenżyta ozimego maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania to 1,0 l/ha, a dawka dla jednorazowego zastosowania od 0,8 do 1,0 l/ha.

Skracanie rzepaku ozimego z użyciem regulatora INVISTER 300 SL zaleca się od fazy wydłużania (wzrostu) pędu głównego do fazy widocznych 5 międzywęźli (BBCH 30-35). Maksymalna dawka to 0,7 l/ha, zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,6–0,7 l/ha.

W przypadku jednoczesnego zwalczania chorób rzepaku – suchej zgnilizny kapustnych i czerni krzyżowych, zaleca się stosowanie preparatu w mieszance zbiornikowej ze środkiem BUKAT/VENTURO/AMBROSSIO 500 SC w dawkach: INVISTER 300 SL 0,6 l/ha + BUKAT/VENTURO/AMBROSSIO 500 SC 0,5 l/ha.

Oprócz regulatora wzrostu Invister 300 SL INNVIGO oferuje drugi środek zawierający chlorek mepikwatu o takich samych właściwościach o nazwie Mepik 300 SL.

źródło: Innvigo