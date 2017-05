Kiedy lepszy jest kombajn tradycyjny, a kiedy rotorowy?

Wybór kombajnu zbożowego to kwestia strategiczna z punktu widzenia prowadzenia gospodarstwa. Jak wybrać rozwiązanie dokładnie odpowiadające potrzebom gospodarstwa? Czy zdecydować się na kombajn tradycyjny, czy na rotorowy?

Podstawową różnicą konstrukcyjną między dwoma systemami omłotu ziarna jest usytuowanie bębna młócącego. Układ rotorowy oznacza 2 wzdłużne rotory, gdzie omłot i separacja ziarna ze słomy odbywa się na rotorach, tradycyjny natomiast – sekwencję bębnów ustawionych poprzecznie.

Istnieje także różnica w sposobie działania maszyn. Proces ścinania i podawania zboża przebiega analogicznie w przypadku dwóch konstrukcji, natomiast proces młócenia i separacji ziarna – stanowi podstawę dla rozróżnienia obu technologii. W tradycyjnym kombajnie proces omłotu i separacji odbywa się dynamicznie – bęben młócący wybija ziarna z kłosa. W przypadku kombajnu rotorowego, ziarno jest natomiast „wycierane” z kłosa – jest to proces mniej dynamiczny i najłagodniejszy dla ziarna (umożliwia osiągnięcie najniższego poziomu uszkodzenia ziarna, nawet od 0,1%). Co to oznacza z punktu widzenia rolnika? Jak wybrać właściwy sprzęt dla swojego gospodarstwa?

Po pierwsze – wielkość i topografia areału

– Dla dokonania właściwego wyboru przy zakupie kombajnu konieczne jest określenie, do obsługi jakiego areału ma służyć dany sprzęt oraz czas w jakim chcemy to zrobić – mówi Józef Dębski, specjalista ds. produktu New Holland. – Każdy z typów kombajnu posiada liczne zalety. Podstawowa różnica polega jednak na tym, że maszyny o konstrukcji rotorowej wskazane są do pracy na większych areałach o wysokiej kulturze uprawy. W przypadku areałów małych lub większych, ale podzielonych na kilka osobnych pól, sprawdzają się kombajny tradycyjne. Wśród modeli New Holland, znajdują się kombajny konwencjonalne z serii CX i rotorowe z serii CR. Dzięki doradztwu naszych specjalistów, każdy rolnik może wybrać maszynę, przy użyciu której zoptymalizuje efektywność swojej pracy w gospodarstwie – dodaje.

Rotorowo = wydajnie i oszczędnie

Wśród zalet kombajnów rotorowych należy wymienić minimalizację uszkodzenia ziarna podczas omłotu. Predysponuje to tę technologię zbioru do dużych gospodarstw trudniących się głównie produkcją ziarna siewnego, gdzie jakość ziarna jest priorytetem. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że kombajny rotorowe łatwo jest przezbroić na inne uprawy – np. trawy, kukurydzę czy rośliny strączkowe.

Kluczowymi cechami, które biorą pod uwagę rolnicy przed podjęciem decyzji o zakupie, są: mniejsze w porównaniu z konstrukcją tradycyjną jednostkowe zużycie paliwa (w litrach na tonę zebranego ziarna) oraz duża wydajność pracy. Kombajny rotorowe zostały zaprojektowane z myślą o tych rolnikach, którzy w krótkim czasie chcą zbierać znaczne areały.

Kombajn rotorowy zdobywcą rekordów

– Nie sposób nie wspomnieć oficjalnego Rekordu Guinessa, jaki w sierpniu 2014 roku pobił kombajn rotorowy o największej mocy na świecie (653 KM) – New Holland CR 10.90. Zebraliśmy wtedy 797,656 ton pszenicy w ciągu 8 godzin – mówi Józef Dębski.

Rekord został pobity w gospodarstwie rolnym HR Bourn and Sons Farm, położonym w miejscowości Grange de Lings w hrabstwie Lincolnshire. Pole zostało obsiane pszenicą odmiany Santiago jesienią 2013 roku, zanim jeszcze zostało wybrane do próby pobicia rekordu (w maju 2014). Oznacza to, że reprezentowało rzeczywiste warunki upraw panujące na świecie.

5 kwietnia 2017 marka New Holland ustanowiła kolejny rekord świata, tym razem podczas zbioru soi. W czasie 8 godzin, kombajn rotorowy CR8.90 zebrał 439,73 ton ziarna soi. Ustanowienie rekordu miało miejsce w brazylijskim stanie Bahia i zostało potwierdzone przez niezależnego arbitra – organizację RankBrasil.

Kombajny tradycyjne – z pełnym wykorzystaniem potencjału

Kluczową zaletą kombajnów zaprojektowanych do tradycyjnego sposobu omłotu jest efektywność w zastosowaniu przy mniejszych areałach oraz elastyczność przeznaczenia. Maszyny tradycyjne doskonale sprawdzają się na polach o nieregularnym kształcie oraz takich, na których znajdują się liczne przeszkody, jak słupy energetyczne czy drzewa. Konieczność wykonywania przez operatora licznych manewrów nie wpływa negatywnie na proces pracy ze sprzętem, który od pierwszego metra pola jest tak samo efektywny. Kombajny tradycyjne potrafią również dobrze zbierać zboże podczas trudnych żniw (łany poległe lub wilgotne), dzięki czemu mają wielu zwolenników.

Analiza i wybór

– Najważniejsze, by przed podjęciem decyzji o zakupie kombajnu, skorzystać z profesjonalnej porady fachowca, który pomoże w doborze maszyny – mówi Józef Dębski.

Tradycyjnie od New Holland

Modele z serii CX firmy New Holland cieszą się dużym zainteresowaniem rolników, do tej pory sprzedano ich przeszło 15000 sztuk.

Asortyment CX7 i CX8 wyposażony w kabiny Harvest Suite™ Ultra oferuje wydajność charakterystyczną dla największych kombajnów, przy dodatkowo zwiększonej sprawności i osiągach. Modele zaopatrzone są w przełomowe rozwiązania techniczne: wytrząsacze słomy Opti-Speed™ z funkcją automatycznej regulacji szybkości pracy i dostosowują się do zmiennych warunków pracy, gwarantując świetną separację niezależnie od tego, czy pracujemy w płaskim czy pofalowanym terenie. Połączenie wszystkich innowacyjnych systemów kombajnów CX: Opti-Fan™, Opti-Clean™ , Opti-Spread™ czy SmartTrax™ tworzy produkt, który zapewnia odpowiedni zbiór podczas żniw.

Seria kombajnów CR oparta jest na technologii Twin Rotor™ opracowanej przez New Holland ponad 40 lat temu z myślą o uzyskaniu jak najczystszej próbki ziarna i zminimalizowaniu ilości uszkodzonego ziarna. Będący okrętem flagowym marki, kombajn CR10.90 aktualnie dzierży rekord świata po zebraniu w ciągu 8 godzin największej ilości ziarna – 797,656 ton. Wiodąca w swojej klasie kabina Harvest Suite™ Ultra ma więcej przeszklonych powierzchni i więcej przestrzeni, co zdecydowanie zwiększa komfort operatora podczas długich dni roboczych w trakcie żniw. Całkowicie zintegrowany system automatycznego prowadzenia wzdłuż łanu IntelliSteer™ czyni zbiory jeszcze wydajniejszymi. Maszyna posiada zbiornik ziarna o pojemności 14500 litrów i osiąga wydajność rozładunku 143 litry na sekundę. System Dynamic Feed Roll™ zwiększający prędkość podawania i działający jednocześnie jako chwytacz kamieni wraz z rotorami typu Twine Pitch Plus to kolejny krok w rozwoju rotorowej technologii omłotu poprawiający wydajność oraz utrzymujący najlepszą w swojej klasie jakość ziarna i słomy.

źródło: New Holland