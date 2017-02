Kawa czy herbata…?

Polacy to miłośnicy kawy i herbaty – aż 70% dorosłych konsumentów pije codziennie kawę, zaś 80% badanych herbatę. W 2015 r. z Polski wyeksportowano 164 tys. ton kawy, herbaty i kakao (o 3% więcej niż w 2014 r.) o wartości 898 mln EUR (o 16% większej), a do samej UE wyeksportowano 141 tys. ton kawy, herbaty i kakao o wartości 774 mln EUR. Najważniejszymi odbiorcami tej grupy towarowej były Czechy (228 mln EUR) oraz Niemcy (112 mln EUR). Eksport tych produktów poza obszar UE wyniósł 23,5 tys. ton, a jego wartość zwiększyła się o 9%, do 123,8 mln EUR.



Obecnie polski rynek herbaty wart jest około 2 mld zł według badania Euromonitor International. Zdania ekspertów są jednogłośne, to właśnie herbaty premium zyskują na znaczeniu. Popularność tego segmentu zwiększają specjalistyczne sklepy, które oferują bardzo wysokiej klasy produkt za adekwatną cenę. Polskie społeczeństwo upodobało sobie herbatę czarną – jej udział w rynku to około 60%. Na drugiej pozycji uplasowała się herbata ziołowa, na trzeciej zielona, a następnie owocowa i czerwona.

Polska to kraj w Europie wyróżniający się dużym importem herbaty. Przodują oczywiście kierunki takie jak Chiny, Wietnam, Sri Lanka i Indie, ale polskie firmy zainteresował bardzo perspektywiczny rynek afrykański. Aktualnie Kenia jest krajem, który skupia na sobie największą uwagę importerów. Polska sprowadza różne rodzaje liści herbaty: niefermentowane, półfermentowane oraz całkowicie fermentowane, które następnie w krajowych zakładach zostają przerobione na gotowe produkty kierowane na eksport.

Perspektywicznym segmentem rynku są herbaty funkcjonalne i ziołowe. Współcześnie rosnąca moda wśród konsumentów na zdrowy styl życia powoduje, że poszukują oni w pełni naturalnych sposobów wspomagania organizmu. Hitem rynkowym stały się mieszanki wzmacniające odporność, pomagające w walce z nadwagą oraz dodające energii. 15% rynku stanowią mieszanki ziołowe.

A może kawa…?

Międzynarodowy Dzień Kawy, który corocznie 29 września świętuje cały świat potwierdza, że kawa jest jednym z najważniejszych produktów rolnych na świecie. Badania potwierdzają, że głównym powodem, dla którego sięgamy po kawę, jest jej smak. Każdego roku na świecie wypijane jest około 7 mln ton kawy. Największymi konsumentami są Brazylijczycy, Amerykanie i Niemcy, którzy spożywają około 10 kg kawy rocznie, natomiast Polacy zaledwie 3 kg, jednak nasz rynek nieustannie zwiększa swoje zasoby.

Największym globalnym producentem kawy jest Brazylia, a po niej Wietnam, Indonezja, Kolumbia, Etiopia, Honduras czy Peru.

Rynek kawy w Polsce wart jest ponad 5,3 miliardów złotych. Znaczenie kaw premium jest największą siłą tej branży. Co ciekawe, obecnie najszybciej rozwija się segment kawy porcjowanej, w kapsułkach, na co wpływ ma popularność domowych ekspresów.

Na podstawie badań, nieco ponad 70% użytkowników sięga po kawę mieloną, w tym aż połowa (51%) używa wyłącznie tego typu kawy. Częściej sięgają po nią mężczyźni (76%), niż kobiety (67%). Wciąż najpopularniejszym sposobem zaparzania kawy w Polsce jest przygotowanie naparu bezpośrednio w kubku (87% respondentów w ten sposób przygotowuje kawę), co trzeci konsument kawy mielonej (30%) przygotowuje ją w ekspresie. W dużych miastach picie kawy poza domem (w kawiarniach, restauracjach) jest coraz bardziej popularne, ale Polacy wciąż najczęściej piją kawę w domu (77%).

Według sprzedaży na rynku polskim przodują takie marki jak: Jacobs, Maxwell House, Carte Noire czy Tassimo. Kolejne miejsca zajmują Nestle SA (marki Nescafe, Nestle Ricore, Nescafe Dolce Gusto i Nespresso), Tchibo, DE Master Blenders 1753 NV (marki Douwe Egberts, Cafe Prima) oraz Strauss Group Ltd (Pedro’s, MK Cafe, Sahara, Fort). Na polskim rynku kawy prężnie funkcjonują także krajowe firmy. m.in. Mokate, która jest liderem polskiego rynku kawy ziarnistej razem z włoską marką Lavazza.

Ze względu na globalne ocieplenie już w 2050 roku połowa terenów, na których uprawia się kawę, będzie niezdatna do użytku. To z kolei wpłynie na jej dostępność i cenę. Na podstawie raportu The Climate Institute w 2080 roku może się okazać, że plantacje kawy znikną zupełnie. Analitycy takich firm jak Starbucks czy Lavazza twierdzą, że kłopoty czekają nie tylko wielkie korporacje i ich klientów, ale przede wszystkich farmerów ze środkowej i południowej Ameryk.

Rynek herbaty i kawy w Polsce to sektor, który wciąż ma bardzo obiecujące możliwości rozwoju. Perspektywy są zarówno na rynku krajowym, jak również zagranicznym. Bardzo ważnym elementem jest pozyskanie zagranicznych odbiorców dla naszych produktów, ale również sprawdzonych dostawców surowca.

Dlatego podmioty z tego sektora tak chętnie uczestniczą na targach i spotkaniach na całym świecie z zagranicznymi partnerami.

Przykładem są targi WorldFood Warsaw, których każda kolejna edycja to miejsce spotkań krajowych i międzynarodowych producentów, dystrybutorów i dostawców tego surowca.

– Targi WorldFood Warsaw (11 – 13 kwietnia) to ogromne perspektywy dla przedstawicieli sektora kawy i herbaty. Serdecznie zapraszamy do udziału w wystawie – to możliwość nawiązania kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi, a także promocja wyrobów i marek. Dla producentów przygotowane zostana specjalne spotkania B2B z przedstawicielami sieci handlowych, a także wiele ciekawych konferencji i paneli dyskusyjnych” – zachęca Agnieszka Szpaderska, manager targów WorldFood Wars.

Źródło: WorldFood