Model SAME Frutteto S ActiveDrive został wyróżniony nagrodą „Machine of the Year 2017” jako najlepszy ciągnik w kategorii ciągników specjalistycznych.

Nagroda została przyznana 27 lutego 2017 roku podczas międzynarodowych targów SIMA w Paryżu przez jury złożone z dziennikarzy renomowanych europejskich czasopism branży rolniczej. Wyróżnienie to dołączy do tytułu „Best of Specialized”, jaki model SAME Frutteto S ActiveDrive otrzymał w ramach Tractor of the Year 2016.

Technologia i specjalizacja: te dwa elementy charakteryzują gamę modeli SAME Frutteto S ActiveDrive. Ciągnik zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej zwrotności i komfortu, także na uprawach o wąskim układzie rządów i w trudnym terenie.

SAME Frutteto S ActiveDrive został wyposażony w unikalny, wielowahaczowy układ amortyzacji kół przedniej osi, stosowany dotąd w maszynach klasy premium. Układ oferuje zwiększoną stabilność oraz bezpieczeństwo w każdym terenie. Najważniejsze modyfikacje w nowych modelach polegają na połączeniu działania podzespołów mechanicznych, hydraulicznych i elektronicznych, które zapewniają jedyną w swoim rodzaju kontrolę stabilności i trakcji. Sposób działania przedniej osi sterowany jest za pomocą przycisku. System elektroniczny steruje w czasie rzeczywistym amortyzatorami dopasowując ich sztywność odpowiednio do warunków terenowych. W rezultacie ciągnik oferuje system amortyzacji zwiększający komfort pracy oraz bezpieczeństwo.

To nie wszystko. System anti-dive sprawia, że hamowanie jest w pełni bezpieczne. Zapobiega on „nurkowaniu” przedniej osi i w efekcie przesunięciu środka ciężkości do przodu. Funkcja anti-roll automatycznie dostosowuje amortyzację w zależności od kąta skrętu kół i prędkości jazdy, aby zagwarantować stabilizację i przyczepność w trakcie pokonywania zakrętów.

Modele Frutteto S ActiveDrive zapewniają maksymalny komfort jazdy dzięki aktywnemu systemowi automatycznego poziomowania, który steruje układem zawieszenia i utrzymuje jego środkowe położenie. System analizuje prędkość jazdy, kąt skrętu kół oraz dane z centralek przesyłane przez czujniki. Uzupełnieniem systemu jest DTC: mechanizm różnicowy sterowany elektronicznie, który działa na progresywną blokadę mechanizmów różnicowych kół przedniej osi (z maksymalną blokadą do 100%), co zapewnienia optymalną trakcję.

Nowe silniki FARMotion Euro3B o niewielkich gabarytach, mocy od 80KM (3-cylindrowe) do 115KM (4-cylindrowe), zapewniają wysoką sprawność, moc i elastyczność przy zredukowanych kosztach eksploatacji.

Dzięki swojej charakterystyce nowe modele Frutteto S ActiveDrive są niezawodnym ciągnikiem dla tych, którzy potrzebują doskonałej przyczepności i dużej stabilności, aby stawiać czoła codziennej pracy w warunkach całkowitego bezpieczeństwa i komfortu. Nowa gama dostępna jest, oprócz wersji S – dla sadów o wąskim układzie rzędów, także w wersji V z przeznaczeniem do prac w winnicach.

