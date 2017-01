Już od tego roku udoskonalone mieszanki paszowe od Trouw Nutrition

Dzięki przejęciu przez Grupę Nutreco i Trouw Nutrition amerykańskiej firmy Micronutrients w zeszłym roku, już od początku 2017 roku nowe udoskonalone mieszanki paszowe dla zwierząt monogastrycznych trafią na polski rynek. A to dzięki produktom pod marką Intellibond.

Trouw Nutrition i Grupa Nutreco już na początku 2016 roku sfinalizowały przejęcie amerykańskiego lidera w produkcji nowatorskich mikroelementów w postaci hydroksychlorków, firmy Micronutrients. W związku z tym, produkty przejętego koncernu pod marką Intellibond będą wprowadzane na polski rynek już od początku bieżącego roku w wybranych, specjalnie oznaczonych mieszankach dla zwierząt monogastrycznych.

Mikroelementy w postaci hydroksychlorków są wyjątkowe przez swoją unikatową strukturę chemiczną. Dzięki wiązaniom kowalencyjnym, nazywanym „smart bonds” (sprytne wiązania) dostarczają niezbędne poziomy mikroelementów w formie maksymalizującej ich wchłanianie do krwiobiegu zwierząt. Wyższa (w stosunku do mikroelementów nieorganicznych) biodostępność prowadzi do poprawy wydajności produkcji zwierzęcej i korzyści środowiskowych (niższa emisja metali).

– Produkty Intellibond wesprą dynamicznie rozwijający się w Trouw Nutrition segment dodatków paszowych Selko, pozwalając oferować naszym klientom innowacyjne, efektywne i kompleksowe rozwiązania będące odpowiedzią na rosnące potrzeby konsumentów i hodowców – producentów białka zwierzęcego. Włączenie Micronutrients w struktury Trouw Nutrition wpisuje się doskonale w naszą misję „feeding the future” – mówi Marcin Galiński, dyrektor generalny Trouw Nutrition Polska.

Źródło: Trouw Nutrition Polska