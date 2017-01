Jubileusz 175-lecia Case IH z autonomicznym ciągnikiem i szeregiem nowości

W roku swoich 175 urodzin, firma Case IH przedstawia na targach SIMA autonomiczny ciągnik koncepcyjny Magnum. Do tego pojawią się nowości takie, jak zmodyfikowane ciągniki Quantum i Farmall C, nowy Luxxum, udoskonalony Maxxum oraz udoskonalone prasy zwijające i kostkujące, a także nowe rozwiązania w zakresie rolnictwa precyzyjnego.

W trakcie pierwszej międzynarodowej imprezy targowej mającej miejsce w roku 175-letniego jubileuszu marki Case IH europejscy rolnicy będą mieli okazję do poznania ostatniej innowacji przygotowanej przez markę – autonomicznego ciągnika Magnum, przedstawionego ostatniej jesieni na amerykańskich targach Farm Progress Show. Ten koncepcyjny ciągnik pojawi się na stoisku marki Case IH na paryskich targach SIMA w towarzystwie najnowszych maszyn, takich jak zmodyfikowane ciągniki Quantum i Farmall C, nowy Luxxum, udoskonalony Maxxum oraz udoskonalone prasy zwijające i kostkujące, a także nowych rozwiązań w zakresie rolnictwa precyzyjnego.

Autonomiczne ciągnik

Choć układy automatycznego prowadzenia i inne zautomatyzowane funkcje maszyn już ułatwiają pracę operatorów, to długie godzin spędzane na polu są ciągle nieodłącznym elementem pracy na roli, a zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników staje się coraz trudniejsze. Zaprojektowany z myślą o uwolnieniu operatorów od spędzania długich godzin na fotelu i lepszemu wykorzystaniu siły roboczej autonomiczny pojazd koncepcyjny (ACV) potrafi również samoczynnie dostosowywać się do warunków atmosferycznych i współpracować z innymi maszynami. Został on wyróżniony srebrnym medalem w kategorii innowacyjności przyznawanym przez targi SIMA.

Autonomiczny pojazd koncepcyjny, wyposażony w tradycyjny silnik, przekładnię napędową, podwozie i przyłącza narzędzi i wykorzystujący przy pracy sygnał RTK GPS pozwalający osiągnąć poziom dokładności poniżej 2,5 cm, może pomóc w rozwiązaniu tych problemów i pozwolić rolnikom oraz ich pracownikom na pracę w bardziej dogodnych godzinach. Jest to możliwe dzięki jego konstrukcji, umożliwiającej zdalne programowanie, sterowanie i monitorowanie ciągnika za pomocą tabletu lub komputera. Bezpieczeństwo zapewniają wbudowane wewnątrz bezkabinowej konstrukcji czujniki radarowe oraz wykorzystująca promieniowanie laserowe technologia Lidar. Jeśli dojazd na pola odbywa się po prywatnych drogach, przejazdy pomiędzy nimi można zaprogramować; ponadto ACV może wykorzystywać dane pogodowe, aby przerwać pracę w niesprzyjających warunkach albo wykorzystać te dane, aby przejechać na pole, gdzie panują lepsze warunki. Aktualnie ACV jest tylko pojazdem koncepcyjnym, lecz użyte w nim rozwiązania technologiczne mogą być zastosowane w przyszłości w nowych tradycyjnych ciągnikach, zarówno w tych mniejszych, przeznaczonych do pracy w sadach, jak i dużych maszynach klasy Magnum.

Znajduje to odzwierciedlenie w nowych produktach rolnictwa precyzyjnego prezentowanych na targach SIMA, takich jak AccuTurn – nowa funkcja umożliwiającą automatyczne wykonywanie skrętu na uwrociu i przejazd do kolejnej ścieżki prowadzenia. Na targach będą również zaprezentowane zalety sieci Case IH RTK+, zaprojektowanej pod kątem zapewnienia ciągłego zasięgu sygnału i poziomu dokładności typowego dla sieci RTK w celu optymalnego wykorzystania maszyn.

… i inne nowości

Targi będą miejscem premiery szeregu nowych i zmodyfikowanych modeli ciągników, w tym także Optum CVX o mocy 270/300 KM, wyróżnionego tytułem Ciągnika Roku 2017. Dostępne w wersji standardowej, z Multicontrollerem lub przekładnią CVX nowe ciągniki Maxxum wyróżniają nowe wzornictwo i oświetlenie, monolityczna szyba przednia, ulepszona kierownica, szereg nowych foteli operatora oraz magistrala ISOBUS klasy II lub III. A także udoskonalona amortyzowana oś przednia i hamulec silnikowy. Większe błotniki umożliwiają montaż w ciągnikach ogumienia 650/65R38. Modele ciągników są oferowane z 4-zakresową półautomatyczną przekładnią napędową typu Powershift 16 x 16 40 km/h lub 17 x 16 50 km/h, przekładnią 32 x 32 z biegiem pełzania lub przekładnią bezstopniową CVX.

Nowa seria Luxxum obejmuje trzy modele z silnikami spełniającymi wymogi normy Stage IV o mocy znamionowej 99, 107 i 117 KM z układem Hi-eSCR marki Case IH. Jako przekładnię zastosowano w nich nową, automatyczną, 4-zakresową przekładnię Powershift 32 x 32 z przekładnią nawrotną Powershuttle; ponadto wyposażone są one w nową amortyzowaną oś przednią i amortyzację kabiny. W podłokietniku z Multicontrollerem można umieścić oddzielny dżojstik do obsługi ładowacza czołowego ze zintegrowanymi przyciskami do sterowania przekładnią napędową.

W 2017 r. liczne modyfikacje wprowadzono także w ciągnikach Farmall C o mocy od 86 do 114 KM; obejmują one zwiększający komfort obsługi ciągnika Multicontroller, funkcję utrzymywania stałej prędkości obrotowej silnika oraz tylny zaczep o zwiększonym udźwigu. Osiąga maksymalną prędkość jazdy 40 km/h osiągana przy niskiej prędkości obrotowej silnika oraz ma możliwość fabrycznego przygotowania do montażu ładowacza czołowego.

Nowością na targach będą zmodyfikowane ciągniki Quantum V (do winnic) i F (do sadów) o mocy od 65 do 105 KM. Wprowadzono w nich nowe wzornictwo, udoskonalono wnętrze kabiny i elementy sterowania oraz takie elementy wyposażenia jak nowy międzyosiowy zawór hydrauliki zewnętrznej, pompa hydrauliczna o dużym wydatku, przydatny podczas oprysków układ filtracji powietrza w kabinie oraz zintegrowany przedni zaczep i WOM.

Targi SIMA zapoczątkują również uroczystości 175-letniego jubileuszu marki Case IH. Jerome Increase Case założył firmę JI Case Threshing Machine Company w 1842 r. w Racine w stanie Wisconsin (USA). W 1984 r. połączyła się ona z działem maszyn rolniczych firmy International Harvester, dając początek marce Case IH, która w 1994 r. stała się spółką publiczną, przyjmując nazwę Case Corporation. W 1999 r. Fiat nabył Case Corporation oraz markę Case IH, tworząc firmę CNH, z której powstała działająca obecnie grupa CNH Industrial. W tym roku upłynie również trzydzieści lat od wprowadzenia na rynek pierwszych ciągników Magnum, których najnowsze modele są produkowane z zakładach w Racine.

źródło: Case IH