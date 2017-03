John Deere w Ostródzie

Amerykańska firma John Deere oferuje bogatą gamę ciągników uniwersalnego i specjalistycznego zastosowania. Odwiedzający Mazurskie Agro Show w Ostródzie mogli obejrzeć ekskluzywną kabinę nowego kompaktowego ciągnika serii 5R oraz jeden z największych traktorów na świecie.

Zmiany w sieci dilerskiej John Deere

Mające charakter lokalnej imprezy Mazurskie Agro Show zaprezentowało szeroką gamę maszyn oraz rozwiązań dla rolnictwa. Maszyny czołowego producenta techniki rolniczej, jakim jest John Deere, prezentowali lokalni dilerzy tej marki, firmy Fricke z Mrągowa oraz Agro-Sieć Maszyny z Pszczółek koło Gdańska. W tym roku zaszły zmiany w sieci dilerskiej amerykańskiego koncernu na obszarze północno-wschodniej Polski – aktualnie, obszar sprzedaży amerykańskich ciągników został podzielony pomiędzy firmę Fricke (operującą na całym obszarze województwa warmińsko-mazurskiego) i Agro-Sieć Maszyny (woj. warmińsko-mazurskie i dodatkowo cztery powiaty w województwie pomorskim: Kwidzyń, Malbork, Nowy Dwór Gdański i Sztum). Obie firmy przejmują także obsługę serwisową zakupionych u poprzedniego dilera maszyn marki John Deere.

Nowa stara seria 5R

Koncern John Deere wprowadził do sprzedaży zmodernizowaną wersję znanej serii ciągników 5R. Premiera nowych traktorów odbyła się jesienią u.br. podczas największych targów we Francji, Niemczech, Włoszech i Polsce. Nowa seria 5R Premium obejmie cztery modele o mocy maksymalnej od 90 do 125 KM. Podane moce maksymalne generują 4-cylindrowe silniki John Deere PWX o pojemności skokowej 4,5 litra. Motory wyposażono w system generujący dodatkowe 10 KM mocy podczas transportu. Nabywcy ciągników nowej serii mają do wyboru trzy rodzaje skrzyń przekładniowych. Pierwszą z nich jest manualna przekładnia CommandQuad o układzie biegów przód-tył 16/16 z czterema zakresami i czterema półbiegami zmienianymi ręcznie. Dostępna jest także wersja automatyczna, która pozwala na samoczynną zmianę półbiegów. Amerykański producent oferuje także skrzynię Command8 z całkowitą liczbą przełożeń przód-tył 32/16 i ośmioma biegami przełączanymi pod obciążeniem z możliwością ich automatycznej zmiany. Standardowo w przekładni Command8 dostępna jest funkcja AutoClutch pozwalająca zatrzymać ciągnik poprzez naciśnięcie tylko pedału hamulca.

Zmodernizowana seria ciągników 5R została wyposażona w nową kabinę. Konstrukcja dachu zastała zaczerpnięta z wyższych serii ciągników. Oferuje ona bogaty opcjonalny pakiet oświetlenia. Nową kabinę wyróżnia podłokietnik znany z wyższej serii 7R, na którym umiejscowiono sterowanie skrzynią biegów, hydrauliką, przednim i tylnym TUZ-em oraz WOM. Ciągnik można doposażyć w dźwignię do obsługi ładowacza czołowego na której umieszczono przycisk zmiany kierunku jazdy. Pracę z ładowaczem ułatwia opcjonalnie dostępny dach panoramiczny.

Komfort pracy operatora zapewnia amortyzowana oś przednia, amortyzacja kabiny i fotel Premium.

Gigant ze stajni John Deere

Główną atrakcją na stoisku marki John Deere na Mazurskim Agro Show 2017 był gigantyczny ciągnik 9620RX. Jest to gąsienicowy pojazd, którego debiut miał miejsce podczas wystawy Opolagra 2016. Tam też sprzedano pierwszy w Polsce egzemplarz tego ciągnika.

John Deere 9620RX to największy traktor będący w ofercie amerykańskiego koncernu. Jest on przeznaczony do bardzo wydajnych prac w trudnych warunkach terenowych. Głównym atrybutem amerykańskiego ciągnika jest moc wynosząca aż 670 KM i masa 26 ton. Jednostką napędową jest silnik Cummins QSX o pojemności 15,0 l wyposażony w elektroniczny system zarządzania mocą.

Pojazd wyposażono w 4 potężne gąsienice o szerokości 762 mm w celu uzyskania większej powierzchni styku. W skład układu napędowego John Deere 9R wchodzi 18-biegowa przekładnia z PowerShift (PST). Ciągnik wyposażono fabrycznie w instalacje, dzięki którym możliwa jest bezproblemowa współpraca z typowymi podzespołami rozwiązań dla rolnictwa precyzyjnego.