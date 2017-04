Jedz owoce i warzywa, a będziesz szczęśliwy

W opinii wielu obcokrajowców, ale też często nas samych, Polacy są wiecznie niezadowoleni, pesymistyczni, ciągle narzekają i rzadko się uśmiechają. Tymczasem okazuje się, że jesteśmy narodem całkiem szczęśliwym. Z badania przeprowadzonego w ramach I edycji kampanii „Warzywa i owoce – na szczęście!” wynika, że zadowolonych z życia jest aż dwie trzecie Polaków! Co ciekawe, na poziom deklarowanego dobrostanu znacząco wpływa spożywanie zdrowych produktów – otóż osoby sięgające po warzywa kilka razy dziennie są dwukrotnie bardziej szczęśliwe niż te, które wybierają jarzyny sporadycznie!

Zainaugurowana właśnie I edycja kampanii „Warzywa i owoce – na szczęście!” ma na celu nie tylko promocję spożycia polskich warzyw i owoców, ale przede wszystkim podkreślenie ich wpływu na nasze samopoczucie, jak i poziom odczuwanego dobrostanu. Na potrzeby akcji zrealizowano wśród Polaków badanie, w którym przeanalizowano aspekt szczęścia w kilku wymiarach. Jego wyniki pokazują, że – wbrew powszechnej opinii – jesteśmy narodem całkiem usatysfakcjonowanym z życia. Zadowolenie z niego deklaruje bowiem aż dwie trzecie badanych.. Najbardziej cieszą się z życia mieszkańcy miast do 100 tys. mieszkańców, kobiety, a także osoby z wyższym wykształceniem. Odczucie szczęścia maleje wraz z wiekiem badanych.

Powodów do radości mamy wiele, jednak dla zdecydowanej większości badanych (80%) najcenniejsze są relacje z przyjaciółmi i bliskimi znajomymi. Na drugim miejscu – z wynikiem 78% wskazań – znalazła się rodzina, natomiast zadowolenie ze swojego stanu zdrowia potwierdza 68% ankietowanych. Polacy są najmniej usatysfakcjonowani z pracy (60%) oraz swoich dochodów (48%).

68% respondentów uważa, że dba o swoje zdrowie. Analizując dane, widoczna jest zależność – im wyższy deklarowany poziom szczęścia, tym Polacy bardziej troszczą się o własne zdrowie. Podobnie wśród ankietowanych, którzy dbają o właściwą kondycję organizmu – najwięcej jest osób, które oceniają, że odżywiają się „bardzo dobrze” (90%) i „raczej dobrze” (84%).

Najpopularniejszą metodą zachowania prawidłowego stanu zdrowia jest według badanych (38%) spożywanie warzyw i owoców. Według nich sięganie po zdrowe produkty wpływa także znacząco na ogólny dobrostan – otóż osoby, które jedzą warzywa kilka razy dziennie, są dwukrotnie bardziej szczęśliwe niż te, które wybierają jarzyny sporadycznie!

Ciekawe jest to, że ponad połowa ankietowanych (53%) zadeklarowała, iż spożywanie większej ilości warzyw i owoców każdego dnia wpłynęłoby na poprawę ich samopoczucia. Opinia ta jednak nie ma pokrycia w rzeczywistości – kilka razy dziennie sięga po warzywa zaledwie 12% respondentów, a po owoce – tylko 14% z nich.

– W kampanii, której motywem przewodnim są polskie warzywa i owoce, chcemy pokazać, że produkty te mogą mieć bezpośredni wpływ na to, jak się czujemy oraz jaki mamy nastrój. Jednym słowem – jeśli chcesz, by twoje życie było szczęśliwe i wartościowe, spożywaj to, co wartościowe. Warzywa i owoce, będące podstawą piramidy żywienia, to najbardziej naturalne porcje zdrowia! W tegorocznej akcji szczególny nacisk zostanie położony na bogaty zasób treści eksperckich dostarczonych przez naszych specjalistów: psychologa, socjologa, lekarza internistę oraz dietetyka. Wspólnie postarają się oni odpowiedzieć na pytanie: „co czyni człowieka szczęśliwym?” oraz w jaki sposób sezonowe warzywa i owoce mogą dostarczyć nam czystej radości i pozytywnej energii – mówi Emilia Ożarowska z Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Warzywa i owoce – na szczęście!” sfinansowana jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Organizatorem kampanii jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Źródło: FBZPR