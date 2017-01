Jedyny i niezastąpiony, czyli ESTA Kieserit od K+S Polska 

Firma K+S Polska podczas swojej ostatniej konferencji prasowej przedstawiła swój nowy sztandarowy produkt – nawóz ESTA Kieserit. Charakteryzuje się on unikalnym połączeniem magnezu i siarki. Podczas spotkania przedstawiciele firmy i naukowcy omówili również wyzwania i perspektywy nowoczesnego nawożenia roślin uprawnych.

Konferencja prasowa z przedstawicielami mediów branżowych odbyła się w instytucie badawczym IAPN (Institute of Applied Plant Nutrition). Jest to niezależna jednostka badawcza, założona przez spółkę K+S Kali GmbH oraz Uniwersytet Georga Augusta w Getyndze. W ramach współpracy uniwersytet zapewnia wykwalifikowaną kadrę naukową oraz zaplecze badawczo-naukowe, natomiast K+S finansuje prowadzone projekty oraz służy swą wiedzą praktyczną z zakresu rolnictwa. Dlatego też podczas spotkania, na temat wyzwań i perspektyw dla nowoczesnego odżywiania roślin i zrównoważonego rolnictwa można było usłyszeć od dr Bálint Jákli z IAPN, prof. dr Andreas Gransee z K+S Polska Sp. z o.o. oraz Dominika Młodeckiego, dyrektora zarządzającego K+S Polska Sp. z o.o.

Nowoczesne odżywianie roślin

Dr Bálint Jákli podczas pierwszej części spotkania omówił wyniki przeprowadzanych w instytucie badań. Dotyczyły one roli składników odżywczych, takich jak potas i magnez w zwiększaniu tolerancji roślin na suszę i efektywnego wykorzystania wody. Badane były również innowacyjne systemy zmianowania pod względem efektywnego wykorzystania energii, składników pokarmowych czy wody przez rośliny.

– Zmiany klimatu i systemy uprawy wymagają zrównoważonych rozwiązań w zakresie zarządzania w odniesieniu do systemów produkcji rolnej. Dlatego jedno z kluczowych pytań w badaniach rolniczych brzmi: Jak możemy zwiększyć wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów i złagodzić skutki zmian klimatu? Aby sprostać tym wyzwaniom, Institute of Applied Plant Nutrition ma na celu opracowanie nowych koncepcji zagospodarowania przestrzennego, efektywnego wykorzystania zasobów i tolerancji na stres systemów upraw – mówił Dr. Bálint Jákli.

Zbilansowane nawożenie

Nowoczesne rolnictwo to przede wszystkim opłacalność produkcji, a co za tym idzie zbilansowane nawożenie. – W rolnictwie należy położyć szczególny nacisk na rolę magnezu oraz siarki, które bardzo często stosowane są w ilościach nie pokrywających zapotrzebowanie. Magnez pełni kluczową rolę w procesie fotosyntezy, rozwoju korzeni, kształtowaniu plonu oraz zwiększaniu odporności na suszę. Siarka z kolei jest kluczowym elementem aktywacji wielu enzymów biorących czynny udział w metabolizmie rośliny, jest szczególnie ważna w syntezie białka, zatem zwiększa również efektywność azotu – tłumaczył podczas spotkania prof. dr Andreas Gransee.

Co ważne, zarówno magnez, jak i siarka znajdują się w produkcie ESTA Kieserit K+S.

Co kryje się pod nazwą ESTA Kieserit

ESTA Kieserit to naturalny nawóz wolny od chemicznych dodatków. Produkowany jest z naturalnego, zawierającego magnez minerału – kizerytu. Warto pamiętać, że nawozy wytwarzane chemicznie mogą mieć niższą zawartość składników pokarmowych i słabszą rozpuszczalność w wodzie. Kieserit chroni uprawy przed skutkami naprzemiennego zamarzania i rozmarzania oraz przymrozków, a także przed stresem cieplnym i oparzeniami słonecznymi, zwiększając w ten sposób stabilność plonów. Nawóz cechuje się dużą elastycznością stosowania – można go aplikować praktycznie w każdych warunkach pogodowych w ciągu całego roku. Pomimo, że rośliny najintensywniej pobierają magnez i siarkę wczesną wiosną, należy pamiętać, że do 30% tych składników pobieranych jest również po okresie kwitnienia.

Ten granulowany siarczan magnezu można stosować na glebach piaszczystych również jesienią – nawet na jeszcze zamarzniętą glebę. Po zimie rośliny powinny jak najszybciej zregenerować wszelkie uszkodzenia, do tego potrzebne są składniki pokarmowe dostępne dla roślin natychmiast. Preparat zawiera 25% MgO i 50% SO₃.

– Nawóz nie zakwasza gleby, szybko się rozpuszcza i może być stosowany przez cały rok w każdej uprawie. Rolnik może ustalić indywidualny czas nawożenia i zastosować ESTA Kieserit jeszcze przed nawałem pracy w szczytowych okresach. Jest także nawozem certyfikowanym do stosowania w rolnictwie ekologicznym – mówił Dominik Młodecki, dyrektor zarządzający K+S Polska.

Dzięki zaplanowanej przez organizatorów wizycie w kopalni i fabryce położonej w Neuhof można było przyjrzeć się produkcji nawozu ESTA Kieserit. Fabryka zajmuje się produkcją nawozów specjalistycznych dla rolnictwa i ogrodnictwa, jej głównym produktem jest Korn-Kali®. W kopalni Neuhof-Ellers wydobywa się rocznie z południowej części złóż Werra-Fulda około czterech milionów ton surowca zawierającego sole magnezu, potasu i siarki. W fabryce K+S Kali GmbH można magazynować 300 000 ton gotowych produktów. Dzienne możliwości załadunku wynoszą 7 000 ton, co pozwala firmie na szybkie dostarczanie dużych ilości towaru do klientów.

Koncern K+S należy do światowej czołówki producentów nawozów specjalistycznych i standardowych, środków ochrony roślin oraz soli spożywczej, przemysłowej i drogowej. Posiada zakłady produkcyjne w Europie oraz w Ameryce Płn. i Pd.