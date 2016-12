Jak się zabrać za ubezpieczenie gospodarstwa

O ile w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego, którego zakres reguluje ustawa, oferty różnią się przede wszystkim ceną, o tyle kupując dobrowolną polisę dodatkową – różnice zobaczymy też w zakresie, dlatego bezwzględnie należy przyjrzeć się ogólnym warunkom ubezpieczenia (OWU).

– Polisa obowiązkowa obejmuje dość wąski zakres ochrony. Uwzględnia mniej niebezpiecznych zdarzeń i chroni tylko te elementy, które wynikają z ustawy. To za mało, bo np. w przypadku pożaru magazynu i zniszczenia wartego setki tysięcy złotych składowanego tam zboża, rolnik nie otrzyma odszkodowania. Szczęśliwie coraz więcej osób prowadzących gospodarstwa decyduje się na dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne, zawierające w sobie nie tylko ochronę wymaganą przez prawo, ale i znacznie szersze zabezpieczenie – wyjaśnia Sergiusz Lenhardt, ekspert z Concordii Ubezpieczenia.

Czym jest przedmiot, a czym zakres ubezpieczenia?

Przedmiot ubezpieczenia w większości ofert jest taki sam i obejmuje: budynek mieszkalny lub budynek gospodarczy, inne budowle i stałe elementy budynków mieszkalnych, ruchomości domowe (np. meble czy sprzęt RTV), a także zwierzęta gospodarskie, maszyny, narzędzia i urządzenia (w tym urządzenia ciągnione, które nie poruszają się na własnych kołach), materiały i zapasy oraz ziemiopłody.

Różnice mogą natomiast pojawić się w zakresie ubezpieczenia, z którym na pewno warto się zapoznać. Ubezpieczyciele wyodrębniają w sumie ponad 20 zdarzeń, potencjalnie niebezpiecznych i niosących ze sobą większe koszty. Chociaż zabezpieczenie przed nimi wszystkimi zapewnia większość towarzystw, to jednak nie wszystkie chronią przed całą listą.

– Niektóre firmy nie wypłacają odszkodowania za upadek drzewa, inne za uderzenie pojazdu, a jeszcze inne za szkody związane z naporem śniegu. Nie wszyscy też uwzględniają odpowiedzialność za szkody związane z dymem czy sadzą. W Concordii uwzględniamy ponad 20 ryzyk. Im szerszy zakres ochrony, tym większe prawdopodobieństwo, że w razie szkody, jaka by ona nie była, poszkodowany otrzyma odszkodowanie – mówi Sergiusz Lenhardt.

Ważnym punktem w umowach ubezpieczenia gospodarstwa są też klauzule dodatkowe. Im jest ich więcej do wyboru, tym lepsza ochrona i większe możliwości dopasowania do charakteru i potrzeb konkretnego gospodarstwa.

– Dostępne na rynku klauzule to m.in. zabezpieczenie ryzyka wandalizmu, rozmrożenia produktów, szkód w mieniu znajdującym się na placach składowych, ubezpieczenie mienia związanego z drobiem, zwierzętami futerkowymi, produkcją grzybów, ubezpieczenia słomy, siana, traw energetycznych w budynkach, ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii czy różnicy pomiędzy ceną nabycia/kosztem wytworzenia, a ceną sprzedaży – wylicza Sergiusz Lenhardt i dodaje: – W Concordii mamy bardzo rozbudowaną możliwość korzystania z klauzul dodatkowych, trudno bowiem przewidzieć co się może wydarzyć i im ochrona szersza i lepiej dopasowana, tym większy komfort ubezpieczonego.

Źródło: Concordia