Hodowla koni zimnokrwistych na nowych zasadach

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało zmiany do programów hodowli koni zimnokrwistych oraz arden polski.

– Zmiany dotyczą regulaminu wpisu do księgi stadnej koni rasy arden polski oraz wprowadze-niu dodatkowej alternatywnej wstępnej próby dzielności dla młodych ogierów, tzw. wstępnej polowej próby charakteru i posłuszeństwa, dla koni zimnokrwistych oraz arden polski – informuje Polski Związek Hodowców Koni.

Konie zimnokrwiste – to konie silne i masywne, odróżniające się od gorącokrwistych temperamentem i budową Są to konie robocze, używane między innymi do prac rolniczych i transportowych, jako konie pociągowe. Konie zimnokrwiste hoduje się bez udziału krwi koni gorącokrwistych lub z bardzo małym jej udziałem. Najbardziej znane rasy koni zimnokrwistych to: shire, perszeron, koń belgijski i koń ardeński.

Źródło: PZHK