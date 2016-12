Gwiazdkowy prezent od firmy ZETOR

Firma ZETOR TRACTORS a.s. w ramach gwiazdkowego prezentu, postanowiła zaprezentować nowy model ciągnika – MAJOR HS.

Chociaż do Świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze kilka dni, to firma ZETOR TRACTORS a.s. już teraz postanowiła obdarować rolników wcześniejszym prezentem. Firma zaprezentowała zupełnie nowy model ciągnika pod nazwą MAJOR HS.

– Do tej pory w ofercie serii modeli Major znajdował się jeden typ maszyny z czterocylindrowym silnikiem o mocy 61 lub 76 koni. Mechaniczna skrzynia biegów z 12 biegami w przód i 12 w tył, z maksymalną prędkością 30 km/h, mechaniczna hydraulika z ręcznym sterowaniem sprawiały, że MAJOR był prostym, ale wytrzymałym pomocnikiem podczas pracy – mówi Robert Todl, dyrektor sprzedaży i marketingu ZETOR TRACTORS a.s.

W grudniu tego roku ZETOR rozszerza ofertę modeli i wprowadza na rynek nowe urządzenie z oznaczeniem MAJOR HS. Obecny model serii MAJOR zyska nową nazwę – MAJOR CL.

Nowy MAJOR HS wykorzystuje sprawdzony czterocylindrowy silnik o pojemności skokowej 2,9 litra oraz mocą 76 koni. Główną nowością jest skrzynia biegów o zakresie 24 biegów do przodu i 12 biegów do tyłu. Cztery stopnie skrzyni biegów zostały uzupełnione trzema grupami oraz dwustopniowym wzmacniaczem momentu obrotowego (PowerShift). MAJOR HS został dodatkowo wyposażony w hydrauliczny rewers (PowerShuttle), który umożliwia zmianę kierunku jazdy nawet pod obciążeniem. Maksymalna prędkość nowego modelu jest o 10 km/h większa w porównaniu z modelem CL i wynosi 40 km/h. Minimalna prędkość wynosi natomiast 0,5 km/h. W zakresie roboczym od 4 do 12 km/h, MAJOR HS oferuje sześć biegów. Urządzenie dysponuje również hydrauliką z regulacją mechaniczną, która charakteryzuje się przewyższającą standard siłą podnoszenia (aż 33 kN, 3300 kg), a także płynną regulacją opuszczania, włącznie z funkcją zablokowania w pozycji transportowej.

Kabina tradycyjnie już zapewnia operatorowi dużo przestrzeni i miejsca. Praca z urządzeniem jest dużo bardziej komfortowa dzięki nowej kolumnie kierownicy, która jest regulowana w dwóch kierunkach wraz z kierownicą, nowej desce rozdzielczej oraz nowemu, wygodniejszemu siedzeniu z poziomą regulacją. Elementy sterowania urządzenia zostały tak rozmieszczone w kabinie, aby były łatwo dostępne i dostosowane do operatora. MAJOR HS jest również wyposażony w siedzenie dla pasażera, ma więcej miejsca do przechowywania, a nowa deska rozdzielcza umożliwia śledzenie poszczególnych parametrów. Osiem świateł roboczych zapewnia optymalne oświetlenie obszaru wokół urządzenia podczas pracy w ciemności czy w mroku.

MAJOR HS został wyposażony w przednie obrotowe błotniki, co znacznie zmniejszyło promień skrętu do poziomu 3,9 m. Jest to zatem zwrotny ciągnik, który znajdzie zastosowanie również w ciasnych przestrzeniach. W ramach przewidywanego zastosowania (w produkcji zwierzęcej), urządzenie jest oferowane również z ładowaczem czołowym ZETOR SYSTEM.

– Większy zbiornik paliwa o pojemności 120 l umożliwia dłuższą pracę urządzenia bez przestoju – mówi Robert Todt i dodaje: – Nowy MAJOR HS to wszechstronny pomocnik, który sprawdzi się zarówno w małych, jak i w średnich gospodarstwach w uprawie roślin i zwierząt, jak również w usługach komunalnych. W ramach rozwoju spełniliśmy życzenia i uwagi naszych klientów. Urządzenie spełnia warunki stawiane przez bardziej wymagających klientów, którzy szukają bardziej komfortowych rozwiązań i większej zmienności urządzenia.

Nowe urządzenia będą dostępne w ofercie w ramach całej sieci handlowej. Produkcja maszyn rozpocznie się już nowym roku, a w pierwszym kwartale 2017 roku maszyny zostaną dostarczone do pierwszych właścicieli.

źródło: ZETOR