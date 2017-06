Gdzie Polska smakuje…

Agencja Rynku Rolnego udostępnia stronę internetową www.polskasmakuje.pl i darmową aplikację Polska Smakuje, dzięki której konsumenci będą mogli znaleźć sieci lokalnych wytwórców żywności. Start strony i aplikacji został zaplanowany na początek wakacji.

Jak ustaliliśmy aplikacja będzie gromadzić informacje o lokalnych rolnikach i wytwórcach regionalnych produktów spożywczych. Każdy, kto produkuje żywność zgodnie z systemami jakości, działa w ramach rolniczego handlu detalicznego, może założyć własny profil, na którym zamieści informacje o swojej ofercie oraz dane kontaktowe. Jak zaznacza ARR profil będzie mógł być na bieżąco uzupełniany, a zdjęcia produktów zostaną zamieszczone przy opisie. Dzięki temu konsumenci, którzy coraz częściej i chętniej szukają zdrowej regionalnej żywności, będą mogli jednym kliknięciem odnaleźć lokalnych producentów.

– Nasze działania kierujemy w pierwszej kolejności do wytwórców produktów certyfikowanych w ramach krajowych i unijnych systemów jakości, lokalnych producentów mających w swojej ofercie wyroby regionalne, rolników, którzy wytwarzają w swoich gospodarstwach produkty żywnościowe, a także do innych podmiotów produkujących zdrową i tradycyjną żywność. Zapraszamy do zarejestrowania się na stronie www.polskasmakuje.pl, na której mogą Państwo prezentować swoje produkty. Aplikacja jest darmowa i w trakcie jej użytkowania nie będą pobierane żadne opłaty .Chcemy zbudować platformę komunikacji pomiędzy producentami polskiej żywności a konsumentami, którzy taką żywność cenią i jej poszukują. Dlatego już na okres wakacji zaplanowana została kampania promocyjna. Wszystkich podróżujących latem po kraju będziemy zachęcać do szukania polskich lokalnych specjalności i tym samym – do korzystania z aplikacji. Hasło „Polska smakuje” będzie promowane wszędzie, gdzie będą turyści: na trasie koncertowej Lata z Radiem (to aż 20 pikników!), w pociągach na trasach turystycznych, na lotnisku w Warszawie, a także na wybranych stacjach benzynowych – informuje ARR

Źródło: ARR