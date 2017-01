FTNON DOFRA prezentuje nową maszynę do obierania cebuli

Wydajność, higiena, wygoda – to główne cechy nowej maszyny do obierania cebuli opracowane przez FTNON DOFRA we współpracy z Gills Onions i amerykańską USDA. Nowa maszyna, o maksymalnej wydajności 120 cebul na minutę, zostanie wprowadzona na rynek europejski w 2017 roku pod nazwą MOP-200.

Wygląd

MOP-200 wygląda inaczej niż istniejące dotąd maszyny. Eleganckie linie, bardzo niewiele wystających elementów i sterowanie zintegrowane z konstrukcją dają maszynie całkowicie niepowtarzalny wygląd. Ale to nie on był głównym powodem, dlaczego FTNON DOFRA wybrał ten projekt. Po pierwsze, urządzenie miało było łatwe w obsłudze, czyszczeniu i konserwacji, a po drugie liczyło się uzyskanie optymalnej wydajności obierania.

Nowy standard higieny

Wymagania w zakresie higieny w sektorze spożywczym cały czas są coraz bardziej rygorystyczne. Coraz większy nacisk kładzie się na zapobieganie źródłom bakterii, a problem zanieczyszczenia przykuwa pełną uwagę rządów, konsumentów i inspektoratów ochrony zdrowia. Nowa maszyna MOP-200 jest w pełni przygotowana do spełnienia tych wymogów poprzez swoją konstrukcję i wybór komponentów.

Wygoda

Urządzenie jest znacznie prostsze w użyciu, niż dotychczas istniejące na rynku. Ponadto, nowa maszyna nie musi być podniesiona, a główna część urządzenia może być umieszczona nieco powyżej podłogi hali produkcyjnej, oszczędzając na platformach i miejscu w ogóle. Operatorzy, sprzątaczki i personel serwisowy może zatem wykonywać swoją pracę z poziomu podłogi.

Maksymalny czas pracy

Urządzenie może być czyszczone jeszcze lepiej w krótkim czasie. Jego otwarta struktura zapewnia łatwy dostęp do każdej części urządzenia. Drzwi i pokrywy można usunąć bez użycia narzędzi, a jednostki obcinające szczypior i piętkę, dociskające i obcinające są dostępne bezpośrednio po otwarciu osłon maszyny. Jednostki te mają zwartą strukturę i umieszczone są w taki sposób, że można je instalować i wyciągać w ciągu kilku sekund.

Konwersja do innej wielkości cebuli w minuty

Ta maszyna zawsze trzyma środek cebuli. W związku z tym nie ma już potrzeby wprowadzania wielu ustawień, które są wymagane, aby osiągnąć dobre rezultaty obierania w maszynach konwencjonalnych. Wystarczy kilka prostych czynności, aby dostosować maszynę do optymalnego obierania dowolnego typu i wielkości cebuli.

Optymalna wydajność

MOP-200 daje jeszcze większą wydajność, częściowo ze względu na fakt, że ustawienie i regulacja są znacznie uproszczone.

Inną cechą tego urządzenia jest to, że nie ma wentylatora do oddzielania odpadów od produktu końcowego. W rezultacie nie ma odpadów przypadkowo wydmuchiwanych do otoczenia. W przypadku tej maszyny, odpady usuwa się z tyłu urządzenia, a obrane produkty wyjmuje się z boku. Odpad i obrany produkt są rozdzielone na jak najwcześniejszym etapie, dzięki czemu maszyna jest narażona na mniej zanieczyszczeń, co stanowi wielką różnicę w zakresie czyszczenia.

Brak kanałów lub szczelin

Elegancki wygląd i brak łańcuchów i innych elementów narażonych higienicznie nie są jedynymi charakterystycznymi cechami tej nowej maszyny. Konstrukcja nie zawiera także rur i przewodów. Jest ona oparta na rozwiązaniach z blachy. Ponadto liczba elementów jest również znacznie zredukowana.

Zoptymalizowana konserwacja

Konserwacja i naprawa urządzenia zostały również znacznie uproszczone, a główne części maszyny mają budowę modułową i są proste do usunięcia. Moduły można łatwo wymienić, a urządzenie nadal działa podczas konserwacji modułów.

Magnetyczne obieranie – wyprzedza swoje czasy

Jedną rzeczą, która nie zmieniła się jest bęben obierania magnetycznego. Jednostki chwytające obracają się całkowicie poprzez napęd magnetyczny, nie stykając się z żadną powierzchnią maszyny. Eliminuje to wiele części podatnych na ścieranie.

MOP-200 wyraźnie wyznacza nowe standardy w obieraniu cebuli. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby spełnić nowe standardy higieny. Maszyna jest prostsza niż kiedykolwiek. Dzięki temu producent ma zapewnioną lepszą wydajność czasu pracy, niższe koszty utrzymania, zwiększoną łatwość obsługi i optymalną wydajność obierania.

źródło: APH Group