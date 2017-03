Expando – nowy wymiar odżywienia

Na rynku pojawił się nowy biostymulator do uprawy owoców i warzyw – Expando od firmy Green Has Italia. Aby wyjaśnić jego znaczenie i możliwości, Green Eco Poland – polski oddział włoskiego koncernu, wspólnie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, zorganizował konferencję prasową.

Konferencja prasowa Green Eco Poland odbyła się 24 lutego br. w Szkole Głównej Gospodarstwa wiejskiego. W jej trakcie, włoscy przedstawiciele firmy Green Has Italia zaprezentowali firmę oraz nowy flagowy produkt koncernu polskiej prasie i przedstawicielom świata nauki i biznesu z branży rolniczej i sadowniczej.

Rozpoczynając konferencję, dr Giorgio Piumetti, dyrektor generalny Green Has Italia przedstawił włoski koncern. Fabryka znajduje się niedaleko Turynu, w miejscowości Canale d’Alba, produkowane są tam nawozy do odżywiania i stymulowania roślin. Produkty firmy są obecne w ok. 60 krajach na całym świecie, oddziały Green Has Italia znajdują się, m.in. w Hiszpanii, Brazylii, Jordanii i od początku 2014 roku również w Polsce (Piotrków Trybunalski). W polskiej ofercie możemy znaleźć zarówno nawozy mineralne krystaliczne i płynne, nawozy organiczne, czy mikroelementy, jak i użyźniacze gleby oraz biostymulatory.

Jak podkreślił dr Giorgio Piumetti, zarówno sadownictwo, jak i rolnictwo przeżywają teraz swój renesans: po pierwsze zwiększa się liczba ludności na świecie, a co za tym idzie, również jest coraz większe zapotrzebowanie na żywność, a po drugie ludzie coraz częściej wybierając żywność kierują się jej wysoką jakością. – W tym momencie każdy z nas oczekuje żywności o wysokich parametrach jakościowych. Dlatego też jest duże zapotrzebowanie na nawozy – wyjaśniał dr Piumetti.

Rozwój przede wszystkim

Aby stworzyć świetne warunki do produkcji najlepszych nawozów, Green Has Italia zainwestowała w stworzenie komory fitotronowej, dzięki której wszystkie produkty mogą być jeszcze lepiej badane, a proces wytwórczy przebiega znacznie sprawniej. Komora fitotronowa to specjalne pomieszczenie, w której ściśle regulowane są warunki, symulując konkretną porę doby lub roku (odpowiednia temperatura, wilgotność, naświetlenie). Dzięki temu, efektywność danych preparatów może być cały czas badana na roślinach w trakcie ich wzrostu. Mówiąc prościej, w takiej właśnie komorze, nawet gdy na dworze jest środek zimy, można stworzyć roślinom uprawnym warunki, w których ich wegetacja ruszy i będzie prawidłowo przebiegać, tak jakby właśnie była wiosna (i warunki optymalne do wzrostu i rozwoju roślin). W ten sposób sprawdza się działanie konkretnych preparatów oraz ich wpływ na roślinę. Jeśli jakiś produkt nie przynosi efektów w komorze fitotronowej, na pewno nie będzie efektywny na polu. Jeśli jednak w komorze będą zauważalne pozytywne efekty jego stosowania, przechodzi do kolejnego etapu doświadczalnego – na polach.

Dyrektor generalny Green Has Italia zwrócił też uwagę zgromadzonych na fakt, że sektor biostymulatorów wciąż nie jest prawnie uregulowany – produkty te są dopiero od niedawna na rynku, więc nie ma jeszcze przepisów, które by go kontrolowały i normowały.

– Nie ma wciąż jeszcze poprawnej definicji biostymulatora. Częściowo mówi się o tym, że jest to nawóz i tak część firm go tak rejestruje, z drugiej strony mówimy, ze biostymulator to środek ochrony roślin i też część firm tak go rejestruje. I te spory w Europie wciąż trwają. Mam nadzieję, ze w przyszłych latach już definicja biostymulatora będzie jasna i wyraźna dla wszystkich – podkreślał podczas konferencji prof.dr hab. Dariusz Wrona, SGGW.

Dlatego też powstało międzynarodowe Konsorcjum Rynku Biostymulatorów, do którego Green Has Italia również należy.

Nowość wśród biostymulatorów

Zadaniem biostymulatorów jest zwiększenie wydajności roślin. Jeśli nawet ich możliwości są bardzo duże, to przez stresy nie wydają one maksymalnego plonu. I w tym właśnie rola biostymulatorów – aby wzmocnić ich odporność, a co za tym idzie, ograniczyć wpływ stresów na rozwój rośliny.

– Posiadamy szeroką gamę produktów, sprawdzonych, bezpiecznych, skutecznych i zaawansowanych technologicznie – wymieniał Stanisław Żuchowski, dyrektor handlowy Green Eco Poland. – Expando to efekt osiągnięć naukowych, gotowy do użycia w praktyce. Właśnie w tym roku pojawi się on na rynku polskim. Jest on produktem, który w prostym programie trzech zabiegów, wykonanych w pierwszych trzech tygodniach wzrostu rośliny dostarcza im najważniejszych składników pokarmowych oraz stymuluje w uprawach do uzyskania wyższego plonu i tworzenia lepszej jakości owoców i warzyw, wyrażoną też w wyższym plonie handlowym – wyjaśniał dyrektor Żuchowski.

Nowy biostymulator to połączenie składników mineralnych i organicznych: hormonów, aminokwasów, witamin i minerałów (wyłącznie na bazie biokomponentów pochodzenia roślinnego oraz składników mineralnych). Dzięki temu Expando wpływa na zwiększenie plonu handlowego poprawiając kalibraż owoców i warzyw, ich wybarwienie, smakowitość i zdolność do przechowywania.

Expando przeznaczony jest do stosowania w uprawie drzew ziarnkowych (jabłoń, grusza), drzew pestkowych (wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela), w jagodnikach (truskawka, borówka) oraz uprawie warzyw (pomidor, papryka). Expando należy stosować wyłącznie dolistnie, zaleca się wykonanie 3 zabiegów w odstępie 8-15 dni w jednorazowych dawkach 3-4 l/ha.

Expando to efekt wielu badań, naukowcy stworzyli produkt maksymalizujący plon i jakość owoców, a minimalizujący negatywny wpływ czynników zewnętrznych. Wydobywa on potencjał genetyczny rośliny, który zazwyczaj jest na dużo wyższym poziomie, niż to można zaobserwować w sadach, czy na plantacjach. Szczególnie, że produkt, jak podkreśla producent, może zastąpić wiele zabiegów i programów biostymulacji. Najważniejsze jest jednak, aby zastosować go w odpowiednim terminie – to właśnie warunkuje jego wysoką skuteczność. – Do uzyskania pełnego efektu nie można jednak zapomnieć o właściwym odżywieniu rośliny po zastosowaniu Expando – zauważył Stanisław Żuchowski. – Green Eco Poland w swojej ofercie posiada szeroką gamę produktów, które oczywiście można zastosować w dalszym etapie, już po terminie stosowania Expando – dodał.