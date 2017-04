Badania przeprowadzone w ramach kampanii „Lubię kaszę” pokazują, że wbrew powszechnej opinii najmłodsi chętnie spożywają kaszę.

Ponad 86% ankietowanych deklaruje, że ich dzieci lubią ten produkt zbożowy. W dalszym ciągu jednak w dziecięcym menu najczęściej występuje on jako dodatek do dania obiadowego.

Kasza to produkt zawierający duże ilości naturalnego błonnika regulującego proces trawienia, a także źródło cennych składników mineralnych i wielu witamin. Nie bez przyczyny, wraz z innymi produktami zbożowymi, znajduje się na drugiej pozycji (wśród artykułów spożywczych) Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej opracowanej w Instytucie Żywności i Żywienia. Dlatego warto uwzględnić kaszę w codziennej diecie dzieci, aby zadbać o prawidłowe funkcjonowanie młodego organizmu. Piąta edycja kampanii „Lubię kaszę – kasza na stół, na zdrowie, na co dzień” ma na celu zwiększyć świadomość mam w zakresie zdrowego żywienia najmłodszych oraz pokazać, jak w prosty i jednocześnie pomysłowy sposób wykorzystać możliwości kaszy oraz wprowadzić ją do jadłospisu dziecka.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w ramach kampanii, ponad 86% mam biorących udział w sondażu zadeklarowało, że ich dzieci lubią kaszę. Najczęściej podawały ją swoim pociechom jako dodatek do obiadu (78%), składnik deseru (68%) oraz zupy (58%). Co ciekawe, zdecydowanie rzadziej kasza występowała w formie np. wypieków (34%) oraz jako składnik sałatek (27%) czy śniadań (5%).

Najczęściej jako dodatek do dania obiadowego mamy serwują swoim dzieciom kaszę gryczaną (92%). Najmniej popularna w tej formie podania jest manna (17%), która za to najczęściej występuje jako składnik deserów (78%). Jest ona także ulubioną kaszą dzieci, gdyż znajduje się na pierwszym miejscu wśród innych jej odmian. Jęczmienna (11%), kuskus (7%) i jaglana (7%) są znacznie rzadziej typowane jako te, które smakują najbardziej.

– W tej edycji kampanii nasze działania będą skoncentrowane na budowaniu świadomości i poszerzaniu wśród mam wiedzy na temat prawidłowej diety, wzbogaconej o różne odmiany kaszy, zarówno u dzieci, jaki młodzieży. Chcemy przekonać mamy, że kasza może towarzyszyć dziecku od najmłodszych lat, a włączenie jej do diety malucha sprawi, że w dorosłym życiu produkt ten będzie dla niego czymś naturalnym i spożywanym na co dzień. Dzięki prostym, lecz kreatywnym pomysłom mamy szansę pokazać naszym pociechom, że kasza może smakować na wiele sposobów, a także przekazać im pozytywne emocje z nią związane – mówi Agnieszka Falba – Gałkowska, Dyrektor Biura Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Organizatorem kampanii informacyjno-edukacyjnej „Lubię kaszę – kasza na stół, na zdrowie, na co dzień” jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych. Działania sfinansowane są ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Źródło: FBZPR