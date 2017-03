Dwa złote medale i 23 nowości, czyli New Holland na Agrotech (video)

23 maszyny, w tym m.in. 2 kultowe kombajny, ciągniki z serii T6, T7 i T8 oraz dwa medale. Tak w skrócie prezentowała się marka New Holland na Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH.

Na stoisku marki New Holland reprezentującym płocką fabrykę maszyn rolniczych, odwiedzający mogli zapoznać się z popularnymi maszynami i nowościami marki. Sprzęt był dostępny dla zwiedzających – każdy mógł wsiąść do środka i dokładnie obejrzeć ulubiony model. Przez 3 dni targowe, można było zobaczyć pełen przekrój produktów oferowanych przez markę, m.in. 4 maszyny z serii T7, a także modele reprezentujące serie T6 i T8, prasę BR120 Utility oraz kombajny TC5.80 i CX8.90. Goście zobaczyli m.in. ciągnik T7.165S – z sześciocylindrowym, czterozaworowym silnikiem, którego moc maksymalna to 165 KM i skrzynią biegów Range Command™ typu „semi-powershift”.

Przez cały czas trwania wystawy, stoisko New Holland pełne było gości. Pierwszego dnia odwiedzili je marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas oraz Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz. Ale nie tylko oni odwiedzili stoisko New Holland – przez cały czas trwania imprezy stoisko niebiesko-żółtych maszyn cieszyło się zainteresowaniem tłumów zwiedzających

Marka New Holland została uhonorowana dwoma medalami: Złotym Medalem Targów Kielce za System Opti-Speed w kombajnie zbożowym New Holland CX8.90 oraz medalem za atrakcyjny i interesujący sposób prezentacji stoiska.

Podczas trwania wystawy do dyspozycji gości był również zespół ekspertów marki New Holland: specjaliści produktowi, regionalni kierownicy sprzedaży i serwisu oraz przedstawiciele autoryzowanych dealerów. Przez 3 dni trwały rozmowy z rolnikami: wymieniano cenne opinie na temat sprzętu, udzielano rad i prezentowano najnowsze rozwiązania. Obecni byli także specjaliści CNH Industrial Capital, którzy udzielali zwiedzającym, zainteresowanym poszerzeniem floty swoich maszyn, informacji na temat specjalnych ofert finansowania fabrycznego.

Na stoisku New Holland jak zwykle nie zabrakło atrakcji dla zwiedzających. Goście mogli m.in. wypróbować symulator Precyzyjnego Rolnictwa New Holland. Przy jego zastosowaniu, możliwe było przetestowanie najnowszych rozwiązań dla rolnictwa. Każdy mógł osobiście dowiedzieć się, jakie korzyści płyną z innowacyjnych rozwiązań w agrotechnice.

źródło: New Holland