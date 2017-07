DuPont Pioneer w rzepaku

Pod koniec czerwca w Poznaniu odbyło się spotkanie w ramach projektu Media Club firmy DuPont Pioneer, będącej częścią koncernu DuPont. To pierwsze, ale, jak zapowiadają przedstawiciele firmy, nie ostatnie tego typu wydarzenie. Tym razem poruszony był temat innowacyjności w hodowli rzepaku. Szczególnie, że na rynku pojawiła się właśnie zaprawa Lumiposa od DuPont do stosowania w tej uprawie.

Projekt Media Club jest w tej chwili wdrażany w kilku krajach, w tym również w Polsce. Jak podkreślił József Máté z firmy DuPont Pioneer, założeniem jest tu kontakt z przedstawicielami najważniejszych mediów rolniczych w danym kraju oraz dyskusja na najbardziej aktualne tematy.

− W Polsce tematem przewodnim tego pierwszego spotkania Media Club jest innowacja. A ponieważ jesteśmy w trakcie kampanii naszego najważniejszego produktu w rzepaku, chcielibyśmy porozmawiać o innowacjach, jakie mamy w tej właśnie uprawie – rozpoczął spotkanie József Máté.

DuPont Pioneer jest bardzo zaangażowany w rozwój produktów dla rzepaku. Podczas czerwcowego spotkania Media Club, Thibaut Chirouzes z DuPont Pioneer podkreślał, że firma wdraża bardzo dużo innowacji w hodowli rzepaku, włączając w to odmiany typu Maximus®, Clearfield®, czy Protector®. Te pierwsze to mieszańce półkarłowe, kolejne przeznaczone są do technologii Clearfield®, a ostatnie – Pioneer Protector® – mają podwyższoną odporność na choroby.

– Jednym z powodów, dla których rzepak jest dla nas tak ważny, jest jego duży udział w areale zasiewów w Europie. Dodatkowo, wielkość powierzchni tych upraw jest bardzo stabilna, nie zmienia się z sezonu na sezon. Wynika to z faktu, że roślina ta bardzo dobrze wpisuje się w cykl zmianowania i jest bardzo rentowna dla rolników, a zapotrzebowanie na olej również jest spore – wyjaśniał Thibaut Chirouzes.

W związku z powyższym, strategia hodowlana firmy na przyszłość skupia się wokół 3 filarów: po pierwsze: osiągnąć szybszy wzrost plonów, po drugie rozwinąć cechy, które pozwolą chronić te plony przed patogenami zagrażającymi roślinom i wreszcie po trzecie: dopasować te odmiany i rośliny do warunków lokalnych.

Dzięki stosowanym przez DuPont Pioneer najnowocześniejszym technologiom, firma będzie mogła skracać proces hodowli odmian mieszańcowych rzepaku, a co za tym idzie, również przyspieszyć i zwiększyć ilość nowości odmianowych wprowadzanych na rynek, dostosowanych do lokalnych warunków uprawy.

Już przed 2019 roku firma zamierza zarejestrować kilka odmian z nowymi cechami odporności na suchą zgniliznę kapustnych. Cały czas prowadzone są też prace nad udoskonaleniem i podwyższeniem odporności na kolejne typy kiły kapustnych. Odmiany takie mają również być zarejestrowane przed 2019 rokiem. Już kilka lat wcześniej DuPont Pioneer zidentyfikował też gen powodujący odporność rzepaku na Sclerotinię. Wkrótce można się więc spodziewać kolejnych odmian odpornych również na te grzyby. Dzięki ponad 50 tysiącom poletek doświadczalnym w całej Europie i ponad 1000 agronomom, DuPont Pioneer jest w stanie sprawdzić konkretne odmiany lokalnie – w zróżnicowanych warunkach występujących na danych terenach. W Polsce takie doświadczenia polowe również są przeprowadzane. To tutaj są prowadzone również doświadczenia polowe związane z mrozoodpornością hodowanych odmian.

− Mrozoodporności naszych odmian to bardzo ważna cecha i testujemy ją w różnych warunkach, szczególnie jednak w miejscach, gdzie jest najbardziej potrzebna i wymagana. W przypadku badania mrozoodporności, Polska jest do tego najlepszym miejscem – podkreślał Thibaut Chirouzes.

W tym sezonie, na rynku pojawiła się nowa insektycydowa zaprawa nasienna marki DuPont – Lumiposa 625 FS.

− Możemy już Państwu ogłosić, że otrzymaliśmy w Polsce rejestrację i zgodę na dopuszczenie do obrotu zaprawy nasiennej Lumiposa. Uważamy, że przyniesie to dużo korzyści dla rolników, szczególnie, że kilka lat temu utracili oni możliwość stosowania insektycydowych zapraw nasiennych w rzepaku – mówił Thibaut Chirouzes. – Nowa zaprawa nasienna Lumiposa zawiera zupełnie nowy związek chemiczny cyjantraniliprol z grupy antranilowych diamidów. Chroni ona rośliny przed szeregiem szkodników, m.in. przed śmietką kapuścianą i pchełką rzepakową, ziemną, czy gnatarzem rzepakowcem. Ten typ zaprawy jest całkowicie bezpieczny dla nasion roślin uprawnych i zapylaczy – podkreślił. Będzie ona dostępna tylko dla firm hodowlano−nasiennych, rolnik indywidualny nie będzie mógł jej kupić i zaprawić nasion we własnym zakresie.

Współpraca: Anna Arabska