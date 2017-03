DuPont nagradza uczciwych i aktywnych!

Pierwsza edycja programu DuPont „Sklep wolny od nielegalnych produktów” już za nami. Gala finałowa odbyła się 2 marca w Warszawie. W jej trakcie nagrodzeni zostali najbardziej aktywni uczciwi sprzedawcy. Sprawdź, komu na pewno możesz zaufać, kupując środki ochrony roślin DuPont…

Program „Sklep wolny od nielegalnych produktów” to akcja ogólnopolska, zorganizowana w ubiegłym roku po raz pierwszy. Niestety, na rynku pojawia się coraz więcej i coraz lepiej podrobionych lub fałszywych środków ochrony roślin. Trzeba więc umieć rozpoznać je i odróżnić od oryginalnych. Właśnie w tym celu powstał program DuPont – aby już na etapie dystrybucji można było je wychwycić. Ponad 80 sklepów i dystrybutorów z całej Polski, którzy uczestniczyli w pierwszej edycji programu, już na samym początku jego trwania zostali przeszkoleni z zabezpieczeń, które koncern stosuje, aby uchronić swoje produkty przed oszustwami. Dowiedzieli się oni, od kogo kupować, na co zwracać uwagę, jak sprawdzać oryginalność produktu i gdzie kierować się, jeśli nie mają pewności, co do pochodzenia produktu i jego autentyczności. Dodatkowo, każdy z nich otrzymał materiały szkoleniowe, ulotki dla klientów i inne pomoce, dzięki którym rozpoznanie produktu oryginalnego nie było tak trudne. Klienci mogą rozpoznać te sklepy i ich dystrybutorów po tablicy informującej, że sklep jest wolny od nielegalnych produktów i że uczestniczy on w programie DuPont. Lista oraz ich adresy dostępne są na tej stronie.

Gala zorganizowana 2 marca w Warszawie była świetną okazją do podsumowania programu i przypomnienia, na co należy zwracać uwagę, kupując środki ochrony roślin oraz jakie konsekwencje grożą za dystrybucję i produkcję podrabianych lub sfałszowanych śor. W jej trakcie odbyły się również merytoryczne wykłady, dzięki którym zaproszeni goście mogli dowiedzieć się jeszcze więcej na wspomniane tematy. Ale to nie wszystkie atrakcje, które organizator zapewnił zgromadzonym – na zakończenie najbardziej aktywne sklepy i dystrybutorzy zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami.

– Tegoroczna, to pierwsza taka gala dla Państwa, podczas której chcieliśmy przedstawić kilka ważnych tematów. Przede wszystkim, jest to jednak możliwość spotkania, interakcji i wymiany różnych poglądów w gronie najlepszych. Bo Państwo są dla nas najlepszymi graczami w Polsce, jeśli chodzi o rynek detaliczny. (…) Poza tym, jest to również dla nas świetna okazja, żeby podzielić się z Państwem naszym portfolio. A na koniec bardzo ważna kwestia, od której właściwie będziemy zaczynać naszą galę, to podkreślenie i zacieśnienie jeszcze lepszej współpracy, która już jest, między Państwem, a nami w kwestiach związanych z bezpieczną żywnością i środkami takimi, które mogą być przez Państwa polecane, aby Państwa reputacja też na tym nie ucierpiała – rozpoczął galę Michał Grzbiela, lider ds. zarządzania projektami na Europę Centralną DuPont.

Łączą i dzielą

W trakcie gali, Przemysław Szubstarski, dyrektor działu środków ochrony roślin DuPont, powiedział o transformacji firmy DuPont, ale nie tylko. – Jesteśmy w trakcie łączenia się z firmą Dow – przypomniał Przemysław Szubstarski. – A więc połączyć się mają dwa duże organizmy, a zaraz potem z tych organizmów połączonych mają się wydzielić trzy nowe, zupełnie niezależne, które zajmować się będą wyspecjalizowanymi działkami: jedna rolnictwem, druga produktami specjalistycznymi – to będzie taki DuPont i Dow w pigułce, czyli ich portfolio będzie bardzo szerokie, no i trzecia materiałami konstrukcyjnymi. Zamysł jest taki, aby poprzez specjalizację i powiększenie tej wyspecjalizowanej działki można było skutecznie konkurować z innymi, największymi firmami, a przede wszystkim, żeby można było zapewnić perspektywę dalszego rozwoju i dostarczania Państwu, rolnikom nowych środków ochrony roślin – podkreślał.

Misją DuPont jest dostarczanie nowych, innowacyjnych i rewolucyjnych rozwiązań dla rolnictwa. Jak mówił dyrektor działu środków ochrony roślin, DuPont chciałby oczywiście dokonać takiego przełomu technologicznego, jakim było odkrycie sulfynolomoczników. – W tym roku mamy namiastkę tego, (…) czekają nas takie wdrożenia, jak fungicyd Zorvec, który powinien znaleźć się na rynku w roku 2018 lub 2019 – rewolucja jeśli chodzi o ochronę przed zarazą ziemniaczaną i innymi patogenami z tej grupy. Do tego nowy nematocyd (środek do zwalczania nicieni – przyp.red.), który niedługo powinien pojawić się na rynku, nowy fungicyd do ochrony zbóż, który też czeka na rejestrację. To wszystko wymaga nakładów, stąd pomysł połączenia sił z firmą Dow, stworzenia jednego organizmu, który w pełni będzie dedykowany rolnictwu i będzie mógł sprostać tym wszystkim założeniom. Razem możemy więcej, możemy dotrzymywać tych założeń i służyć rolnictwu – wyjaśniał. Jako nowa organizacja po transformacji – koncern DuPont zacznie działać już w nowym sezonie.

W trakcie gali, Tom McHale, globalny koordynator, dyrektor odpowiadający za ochronę marki DuPont mówił o korzyściach płynących ze stosowania środków oryginalnych oraz zaznaczył pewne zagrożenia wynikające z użycia nielegalnych, podrabianych środków ochrony roślin. – Jeżeli rolnik nie zachowa pewnej ostrożności, staranności i dokładności, to sam się naraża. To właśnie wykorzystują grupy przestępcze związane z produkcją i dystrybucją nielegalnych, sfałszowanych, czy podrobionych śor – ostrzegał Tom McHale. – 30% chińskiego rynku śor to produkty podrabiane, w Indiach jest to 20%, a w Unii Europejskiej 10%. Wyraźnie więc widać, że jest to bardzo poważne globalne zagadnienie – zauważył.

Co może zaskakiwać, a wręcz szokować, przedstawił on dane statystyczne, według których, gdyby połączyć wszystkie te grupy wytwarzające podrobione i sfałszowane środki ochrony roślin na świecie, jako jednego producenta, byłby to czwarty największy producent na świecie.

Grupy przestępcze doskonale wiedzą, że rolnicy poszukują tańszych rozwiązań. Jeśli więc przy wyborze śor będziemy kierować się tylko i wyłącznie ceną, możemy nie wyjść na tym najlepiej. Tom McHale przedstawił pięć zasad, którymi trzeba się kierować, aby zabezpieczyć się przed kupnem nieoryginalnych środków. Po pierwsze: należy kupować tylko u licencjonowanych dostawców. Poza tym, trzeba pamiętać, aby uzyskać potwierdzenie/dowód zakupu (paragon, faktura, rachunek) i sprawdzić, jak wygląda opakowanie, czy jest ono autentyczne, nienaruszone. Pamiętajmy, aby nie nabrać się na zbyt niską cenę no i na koniec – nie bądźmy bierni! Jeśli zauważymy, że są pewne naruszenia, że gdzieś występują oferty nielegalnych dostawców, zgłośmy taką sytuację do władz i producentów, których to dotyczy.

Pamiętajmy, że podrabiane środki ochrony roślin szkodzą nie tylko rolnikom na polu – jest to strata zarówno dla koncernów – producentów śor, dla dystrybutorów, jak i dla rządów państw, w których takie nielegalne środki są sprzedawane.

Przy okazji, trochę ciekawostek i więcej merytoryki

Podczas gali, zaproszeni goście dowiedzieli się sporo o zachowaniach konsumenckich dzięki prezentacji Magdaleny Kraszewskiej z Collegium Civitas w Warszawie. O podróbkach, przestępczości tego typu i przypadkach z życia wziętych opowiedziała Joanna Pacześniak z IBBC Group, a o konsekwencjach prawnych produkcji wprowadzenia do obrotu nielegalnych, podrabianych lub sfałszowanych środków ochrony roślin – mec. Anna Pompe z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

O kontroli jakości środków ochrony roślin można było dowiedzieć się u źródła – opowiedział o tym dr Marek Miszczyk z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego z Sośnicowic. Można było dowiedzieć się również, jak się zachowywać, jeśli mamy środek przeterminowany lub podejrzany. – Środek ochrony roślin po upływie terminu ważności może pozostać w obrocie, jeśli badania wykonane w uprawnionym do tego laboratorium wskazały, że wszystkie parametry tego środka są zgodne ze specyfikacją techniczną. Do każdego opakowania jest wtedy dołączana kopia atestu. Bywają one fałszowane, dlatego są pewne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę. Atest analityczny wydany przez laboratorium badania jakości środków ochrony roślin ma swój jedyny i niepowtarzalny numer, jest tam nazwa i adres zleceniodawcy, są dane identyfikujące próbkę (nazwa i niepowtarzalny numer próbki), data produkcji, numer partii, informacja o opakowaniu (wielkość) i okres, w jakim środek może być dopuszczony do obrotu (maksymalnie 12 miesięcy) – wymieniał dr Miszczyk.

Nowości i oferta DuPont

Zorganizowana gala była też świetną okazją do zaprezentowania akcji i programów lojalnościowych dla klientów i dystrybutorów DuPont, nowości produktowych oraz sprawdzonych już, ale też polecanych środków, będących już na rynku. A wśród nich herbicydy – Chisel Nowy, Rubin, Granstar, Hector Max, Titus; fungicydy – Wirtuoz, Acanto, Reveller; insektycydy – Avaunt, a w uprawach sadowniczych i warzywniczych – Fontelis, Steward, czy Coragen.

Najlepsi nagrodzeni

Pozytywnym akcentem i miłym zakończeniem gali było podsumowanie programu „Sklep wolny od nielegalnych produktów” oraz rozdanie nagród dla uczestników najbardziej aktywnych w ramach tego programu. Zwycięzcą pierwszej edycji została firma Agronom Katarzyna Rudko, wygrywając telewizor Panasonic 50”, dalej uplasowali się kolejno: drugą nagrodę – mobilną kamerę GoPro zdobył Transped Milejów Marcina Kalinowskiego, za trzecie miejsce – bezprzewodowy odkurzacz iRobot Roomba otrzymała Hurtownia Ogrodnicza Włodzimierz Boczek, a za IV miejsce tablet Samsung Galaxy otrzymała Anna Rzeźnicka z PHU Panda.

II edycja programu już ruszyła, wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania się do programu. Szczegóły na stronie www.dupont.pl lub u menedżerów regionów i promotorów sprzedaży w Polsce (mapa).