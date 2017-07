Dni Pola Saaten Union, Rapool i DSV obrodziły!

Na poletkach pokazowych w Stacji Doświadczalno−Hodowlanej w Spytkówkach 8 czerwca br. trzy firmy hodowlane wspólnie zaprezentowały swoje propozycje na najbliższy sezon. Można było tu zobaczyć wyhodowane przez ww. firmy topowe i najnowsze odmiany niemal wszystkich roślin uprawianych w naszym kraju.

Na poletkach w Spytkówkach zaprezentowano łącznie ponad 60 odmian roślin uprawnych: zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych: grochu, soi i bobiku oraz mieszanek poplonowych i traw.

Andrzej Dawidowicz z firmy Saaten Union przybliżył wszystkim zainteresowanym odmiany zbóż populacyjnych. – Na pewno warto tu zwrócić uwagę na kilka odmian o potwierdzonej zimotrwałości, co w ostatnich czasach jest bardzo ważne – mówił. – Na zainteresowanie zasługują tu więc odmiany RIVERO, czy ROTAX, których zimotrwałość jest na poziomie 4−5 w 9−stopniowej skali. Odmiany te mają zdecydowanie lepszą konwersję azotu na plon w warunkach polowych, co potwierdzają wyniki COBORU. Świetnie plonują nawet przy uproszczonym typie agrotechniki. Obydwie świetnie się sprawdzą na tych nie najlepszych stanowiskach, wyróżnia je stabilność plonowania. Z kolei na tych najlepszych ziemiach, gdzie możemy postarać się o maksymalny plon i jego jakość, warto zainteresować się odmianą NORDKAP. Posiadamy również kilka ciekawych odmian z grup pszenżyt ozimych ze sprawdzoną już TULUS oraz świeżo zarejestrowanym RAPTUS i RUFUS na czele – podkreślił.

Saaten Union może zaproponować również bardzo ciekawą i obszerną ofertę w swoim portfolio zbóż mieszańcowych. Przedstawił je Michał Pepka, menedżer zbóż mieszańcowych Saaten Union. − Posiadamy szeroką ofertę wysokoplennych żyt mieszańcowych TURBO 2.0 (HYSEED) ze sztandarową odmianą SU PERFORMER F1 – czołowa pod względem plonowania odmiana zarejestrowana w Krajowym Rejestrze. Jednocześnie jest to od dwóch lat najwyżej plonująca w Niemczech odmiana żyta mieszańcowego – wymieniał Michal Pepka.

„Perełką” producenta są mieszańcowe pszenice ozime. Wśród nich na uwagę szczególnie zasługują odmiany HYBERY I HYFI. Pierwsza z nich została zarejestrowana w Polsce w ubiegłym roku. Jest to odmiana pszenicy mieszańcowej, wyróżniająca się bardzo wysokim plonem i zdrowotnością liści.

− Idąc wzdłuż poletek możemy zaobserwować bogatą kolekcję pszenic ozimych ze sprawdzonymi odmianami PATRAS, TOBAK oraz ARTIST na czele. Ale nie tylko pszenicą ozimą firma Saaten Union stoi, chociaż nasze portfolio jest tu jednym z największych w Europie – mówił Michał Pepka. – Mamy też pszenice jare, w tym takie odmiany jak SORBAS, czy ościsty QUINTUS o jakości A. Ta pszenica jakościowa ma nieco mniejsze wymagania glebowe, co może ją predysponować do uprawy na stanowiskach zagrożonych przez dziką zwierzynę, okołoleśnych, których w naszym kraju nie brakuje – wyjaśniał.

Firma Saaten Union zaprezentowała w Spytkówkach również szeroką ofertę jęczmieni jarych browarnych, tj. BENTE, XANTE, ACORDINA i ESMA, jak również SANGRIA, która posiada bardzo wysokie parametry jakościowe. Jak podkreślał Andrzej Dawidowicz, ta ostatnia jest jedną z najlepszych odmian, jeśli chodzi o jęczmienie browarne. Wśród odmian owsa, poleca on POSEIDON – odmianę unijną, która doskonale sprawdza się w naszych warunkach klimatycznych i glebowych. Ma ona niewielkie wymagania stanowiskowe, jest żółtoziarnista i bardzo wysokoplenna. Drugą polecaną odmianą jest zarejestrowana w tym sezonie MONSUN.

− Pamiętajmy, aby odmianę wybierać w zależności od zapotrzebowania, stanowiska, wysokości i jakości plonu. Jeśli chodzi o pszenicę, to w grupie elitarnej polecałbym odmianę ościstą CH COMBIN, w grupie jakościowej A byłyby to odmiany RIVERO oraz LAVANTUS, w grupie B – ROTAX oraz ARTIST, a wśród mieszańcowych pszenic HYBERY oraz HYFI. Wśród żyt mieszańcowych wiodącą odmianą jest SU PERFORMER. Jeśli chodzi o pszenżyta, polecam sprawdzoną odmianę TULUS – wymieniał Michał Pepka. – Jęczmień, w zależności od wymagań jakościowych, polecam 6−rzędowy TITUS bądź 2−rzędowy SU VIRENI. Oprócz zbóż posiadamy w naszej ofercie soję i należałoby tu wspomnieć o CORALINE – jest to najwyżej plonująca soja w badaniach rejestrowych. Biorąc pod uwagę wysoką masę tysiąca ziaren, polecalibyśmy zarejestrowaną w 2017 roku odmianę SCULPTOR. Jest to soja, która może znaleźć zastosowanie również w żywieniu ludzi. Jeśli chodzi o grochy, warto zwrócić uwagę na ASTRONAUTE, to odmiana o najwyższym zarejestrowanym w ostatnim roku parametrze wysokości plonu. W przypadku bobików, polecalibyśmy odmianę FANFARE. Jest to również najplenniejsza zarejestrowana w 2017 roku odmiana bobiku – podkreślał.

Rapool z ofertą rzepaków

Firma Rapool zaprezentowała podczas Dni Pola w Spytkówkach cały szereg odmian rzepaku ozimego. Warto tu zaznaczyć, że, podobnie jak to jest praktykowane podczas badań COBORU, tak i na tych poletkach nie były stosowane regulatory wzrostu i fungicydy. Rzepak był jedynie chroniony przed szkodnikami i nawożony. Tym bardziej więc rzepaki robiły wrażenie – prezentowały się naprawdę dobrze. Większość z nich to odmiany hybrydowe. Z resztą, jak podkreślał Artur Kozera z firmy Rapool, to właśnie z tej hodowli w 1996 roku do sprzedaży trafiła pierwsza odmiana mieszańcowa – JOKER.

− Najważniejszą cechą, na którą nasi hodowcy szczególnie zwracają uwagę, jest zimotrwałość. Oprócz tego ważny jest też cały szereg innych cech, np. tolerancja na zmieniające się warunki klimatu (np. opady lub ich brak), czy tolerancja wielogenowa na najczęściej występujące choroby – wskazywał Artur Kozera. – W tym roku oddajemy do Waszej dyspozycji 28 odmian, z czego 11 jest z tzw. puli ogólnej, czyli dostępne praktycznie u każdego dystrybutora, a 17 pozostałych to odmiany na wyłączność konkretnych firm dystrybucyjnych. Wśród tych z puli ogólnej na uwagę zasługuje odmiana POPULAR – zalecana na gleby średnie do cięższych, mocniejszych, zimnych gleb – również tam, gdzie zimą jest problem z okrywą śnieżną. Na takich stanowiskach się świetnie sprawdza, jest odmianą o stabilnym potencjale plonowania na poziomie 112% wzorca – mówił.

Wśród wszystkich wymienianych przez przedstawiciela firmy Rapool odmian, uwagę zwracała również ATORA, która od zeszłego roku jest wzorcową odmianą COBORU (zastąpiła ona VISBY, który do tej pory przez wiele lat służył jako wzorzec COBORU i od rejestracji w 2008 roku wciąż plonuje na poziomie 114% wzorca). Warto wspomnieć tu o świetnej tolerancji ATORA na okresowe niedobory wody. Jest ona też jedną z najwyższych odmian w ofercie Rapool, ma bardzo rozbudowany, głęboki system korzeniowy i charakteryzuje się dużą zdrowotnością – świetnie sobie radzi w warunkach występowania żółtaczki rzepy.

− Odmianę MARATHON zalecamy na opóźnione siewy, czy uproszczenia w agrotechnice. Jest to odmiana o bardzo dynamicznym rozwoju jesienią. Podobną cechą charakteryzuje się zarejestrowana w tym roku odmiana EINSTEIN. Szczególnie polecamy ją na gleby średnie do ciężkich, zlewnych. Plonowanie jest tu średnio na poziomie 112% wzorca, przy tym jednak charakteryzuje się ona zdecydowanie lepszą zimotrwałością, niż MARATHON – wyjaśniał Artur Kozera.

Poza zimotrwałością, dużą rolę w wyborze rzepaku ozimego powinna grać jej odporność na kiłę kapustnych. – Jest 11 odmian kiły kapustnych i cały czas może się jakaś nowa pojawić, dlatego też tych odmian rzepaków nie można uprawiać na stanowiskach, gdzie kiła nie występuje – przestrzegał Artur Kozera. – MENTOR to odmiana, która może nie plonuje wysoko – bo na poziomie wzorca, ale po zimie ona pozostanie na polu, ma stabilny plon niezależnie od warunków pogodowych. Z kolei MINERVA to numer jeden, jeśli chodzi o przezimowanie. Wśród 15 najlepiej zimujących odmian, otwiera ona stawkę. Jest sprzedawana na wyłączność przez firmę BayWa Agro Polska. Plonowanie na poziomie 111% wzorca, w ubiegłym trudnym roku było to 117% − podkreślał.

Wśród wymienianych pojawiły się jeszcze nowe odmiany TIGRIS na wyłączność Agrii, o wysokim potencjale plonowania na poziomie 119−120% wzorca oraz KICKER na wyłączność Agro−Efekt, charakteryzująca się dobrą odpornością na suchą zgniliznę kapustnych. Rapool spodziewa się również rejestracji dwóch nowych odmian już w przyszłym roku. Będą to ANDROID i FRANKLIN.

Mieszanki od DSV

Firma DSV Polska zaprezentowała w Spytkówkach mieszanki traw pastewnych należące do programu COUNTRY, lucerny PLANET, FRAVER oraz nowość – FELICIA, koniczynę czerwoną TAIFUN, a także mieszanki międzyplonowe TerraLife przeznaczone do stosowania jako nawóz zielony, jak również Mieszankę Gorzowską, przeznaczoną do produkcji paszy objętościowej.

Produkty TerraLife można stosować dobierając je do odpowiedniego płodozmianu. Są tam mieszanki nadające się do wysiewu przed rzepakiem, zbożami, pod kukurydzę, buraki cukrowe, czy ziemniaki. Są to specjalne propozycje poplonów, które mają za zadanie użyźnić glebę, poprawić jej strukturę, wzbogacić ją w próchnicę, a w konsekwencji poprawić plonowanie roślin następczych. Czym się kierować przy ich wyborze? – Przede wszystkim płodozmianem – bo to on powinien być wyznacznikiem przy wyborze mieszanki – przestrzegał Dariusz Frątczak, doradca DSV Polska, Rapool Polska i Saaten Union Polska. – Bardzo często rolnicy wybierają gorczycę jako poplon, ponieważ wydaje im się, że wychodzi to taniej. Jest ona jednak jednym z najgorszych poplonów, po jaki możemy sięgnąć. Jak przeanalizujemy to dokładnie i zwrócimy uwagę na straty wody, jakie gorczyca powoduje, brak poprawy struktury gleby, a czasem wręcz jej niszczenie oraz późniejszą konieczność inwestowania, czy prac maszynami, to nie wyjdzie to już tak korzystnie finansowo. Korzenie roślin z mieszanek TerraLife poprawią strukturę gleby wielokrotnie lepiej, niż jesteśmy to w stanie zrobić jakąkolwiek maszyną. Nie mówiąc już o życiu biologicznym w strefie ich korzeni. Niektóre z nich działają fitosanitarnie na glebę – wyjaśniał. – Natomiast przy wyborze mieszanek traw pastewnych z programu Country, kierujmy się przede wszystkim rodzajem stanowiska. To głównie ma determinować nasz wybór, dopiero później myślimy o jej przeznaczeniu. W końcu wybór tych mieszanek jest bardzo duży. A przecież nie mogą być one wszystkie dobre na każde stanowisko – bo jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego – podsumował.

Współpraca: Wioletta Dziedzic