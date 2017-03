Poniżej prezentujemy list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowany do uczestników Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Szanowni Państwo,

Jako Beneficjenci PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, dzięki ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, macie Państwo niepowtarzalną szansę promocji zrealizowanych projektów współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniach 18-21 maja 2017 r. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce realizuje akcję, która w tym roku w sposób szczególny podkreśla rolę przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów.

Wszystkich beneficjentów serdecznie zapraszam do udziału w IV edycji Dni Otwartych. Możecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia zachęcając mieszkańców i turystów do zwiedzania zrealizowanego przedsięwzięcia. Zachęcam także do zaproponowania odwiedzającym dodatkowych atrakcji, które uświetnią Waszą ofertę.

Aby wziąć udział w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich” wystarczy swój projekt udostępnić dla odwiedzających przynajmniej na jeden dzień, w terminie od 18 do 21 maja 2017 r.

Udział w tej imprezie pozwoli również na dodatkową promocję Państwa projektów dzięki stronie internetowej www.dniotwarte.eu, gdzie znajdą się informacje o poszczególnych projektach wraz z opisem oferowanych atrakcji.

Swój udział w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich” należy zgłosić wypełniając elektroniczny formularz, który udostępniony zostanie na stronie: www.dniotwarte.eu

Zachęcam serdecznie.

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi