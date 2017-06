Czy  warto pić mleko….

Czy można prawidłowo odżywiać dziecko bez mleka? – próbowano znaleźć odpowiedz na to pytanie podczas konferencji, która odbyła się 30 maja w Warszawie w ramach projektu „Mamy kota na punkcie mleka”, sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka.

Jak wiemy mleko krowie jest pełnowartościowym produktem odżywczym odpowiednim dla osób w każdym wieku. Nie tylko zawiera niezbędne dla organizmu składniki odżywcze, ale także jest dobrym źródłem pełnowartościowego białka, łatwo przyswajalnego tłuszczu, laktozy, niezbędnych soli mineralnych tj. wapń fosfor, magnez, potas, cynk, biopierwiastków śladowych: miedzi, manganu, selenu, jodu, wszystkich witamin rozpuszczonych w tłuszczach (A, D, E, K) i w wodzie ( B1, B2, B12, C i innych).

Nasze organizmy nie mają zdolności do magazynowania większych zapasów białka, dlatego musimy je dostarczać codziennie w odpowiednich ilościach.

Wapń w mleku występuje w dużych ilościach, 200 ml mleka zawiera 240 mg jonów Ca, czyli spożycie 3-4 szklanek dziennie lub alternatywnie odpowiedniej ilości jego przetworów, pozwala na prawie 100% pokrycie dobowego zapotrzebowania na ten pierwiastek.

Warto pamiętać, że zamiast aptecznych suplementów diety, należy spożywać naturalne produkty, a wśród nich znajdować się powinno mleko i przetwory mleczne.

Między innymi o tych i innych wartościach odżywczych mleka na konferencji poinformowała dziennikarzy prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska.

Kolejnym pytaniem, które padło w dyskusji było: Czy otyłość dziecka to efekt wyborów żywieniowych rodziców?

W powstawaniu otyłości współdziałają różne czynniki: genetyczne (mutacje genów związanych z regulacją gospodarki energetycznej organizmu), biologiczne (jednostki chorobowe, zaburzenia endokrynne), psychologiczne (zaburzenia nastroju, depresja), środowiskowe (brak aktywności fizycznej, nieodpowiednie odżywianie się).

Nawyki żywieniowe naszych pociech oparte są o wczesne doświadczenia w rodzinie, które kształtują odpowiednie zachowania żywieniowe. Pamiętajmy, że istotny wpływ ma model żywienia w rodzinie (regularność, urozmaicenie, estetyka, atmosfera).

W trosce o nasze dzieci, aby nie dotknęła je światowa epidemia chorób cywilizacyjnych, powinniśmy od początku stosować zdrowe nawyki żywieniowe i zachęcać do aktywności fizycznej. Pamiętajmy, że to rodzina jest najważniejszym środowiskiem życia dziecka, to ona kształtuje jego zachowania żywieniowe i sposób spędzania wolnego czasu. Pamiętajmy że zawsze mamy wybór, podkreślała w swoim wystąpieniu dr n. med. Irena Białokoz-Kalinowska. Zaprezentowała także nowoczesne trendy w żywieniu m. in. programowanie metaboliczne, które może być zastosowane okresie trwania ciąży. Zgodnie z tą koncepcją już od pierwszych dni życia dziecka mamy największy wpływ na wypracowanie zdrowych nawyków żywieniowych, które będą rozciągały się na resztę życia. Dlatego też przyszłe mamy powinny zwracać szczególną na to co spożywają. W ich diecie nie może zabraknąć mleka i produktów mlecznych, posiadających właściwości zdrowotnych.

W czasie spotkania Agnieszka Maliszewska – dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, przedstawiła aktualną sytuację na rynku mleka i produktów mlecznych. Cena skupu mleka netto w kwietniu 2017 r. wyniosła 130,93 zł/100 litrów i spadła o 0,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do kwietnia 2016 roku cena wzrosła o 27,9% (o 28,58 zł/100 litrów). W kwietniu 2017 r. skup mleka wg GUS wyniósł 954,3 mln litrów i był o 1,3% większy niż w kwietniu 2016 r. oraz o 1,4% mniejszy od skupu odnotowanego przed miesiącem. W okresie styczeń-kwiecień 2017 skup mleka wyniósł 3.697,9 mln litrów mleka i był większy o 2,6% od skupu mleka w analogicznym okresie 2016 r.

Koordynator kampanii Daniel Dojlidko przedstawił działania programu wraz z planami na przyszłość. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem szkół, które aktywnie biorą udział i przekazują mleczną wiedzę dzieciom wraz z kotem Mleczysławem. Materiały promocyjno-edukacyjne przygotowane zostały we współpracy z metodykami i grafikami dzięki czemu stanowią wspaniałą podstawę do zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych. Planowane działania umożliwiają najmłodszym poprzez wspólną zabawę poznanie walorów prozdrowotnych nabiału oraz utrwalenie dobrych nawyków żywieniowych. W programie wykorzystywane są różne kanały komunikacji, włącznie z najbardziej popularnymi wśród grupy docelowej, dzięki czemu docieramy do bardzo dużej liczby odbiorców.

