Czeskie traktory na czarnym lądzie

Zambia jest kolejnym krajem afrykańskim, do którego ZETOR TRACTORS a.s. będzie eksportować swoje maszyny.

ZETOR nawiązał tutaj współpracę z nowym partnerem Agriserve Agro. Symbolicznym potwierdzeniem nawiązania współpracy było przekazanie pierwszych maszyn nowym właścicielom podczas targów Agritech EXPO 2017, które odbyły się w w zambijskiej Chisambie dniach 27–29 kwietnia..

ZETOR będzie dostarczać do Zambii traktory o mocy od 100 do 150 koni mechanicznych z linii modelowych PROXIMA i FORTERRA. Zostaną ę również zapewnione dostawy części zamiennych. Obecnie największym zainteresowaniem cieszą się modele PROXIMA, PROXIMA POWER i FORTERRA z rozwiązaniem emisyjnym STAGE IIIA.

– W interesie obu firm leży zapewnienie naszym klientom doskonałego serwisu. Dlatego przez pierwszedwa lata współpracy Agriserve Agro zatrudni czeskich techników z firmy ZETOR TRACTORS a.s., którzy będą stopniowo przekazywać swoją wiedzę zambijskim kolegom – wyjaśniła Margaréta Víghová, dyrektorka Działu Komunikacji Korporacyjnej ZETOR TRACTORS a.s.

Na targach Agritech EXPO Zambia 2017, które odbyły się w ubiegłym tygodniu w Chisambie, przekazano pierwsze traktory ZETOR ich nowym właścicielom. Stało się to w obecności czeskiego ministra rolnictwa Mariana Jurečki, czeskiego ambasadora w Zambii Radka Rubeša oraz pozostałych członków delegacji.

– Stosunki handlowe pomiędzy Republiką Czeską i Zambią mają wieloletnią tradycję. Cieszy mnie, że przyszłą współpracę zaczniemy pogłębiać wspólnie z przedstawicielami czeskich firm właśnie podczas tej misji. Wzajemny handel między obydwoma krajami stwarza wiele nowych możliwości, a ja wierzę, że przynajmniej niektóre z nich wykorzystamy – powiedział Minister Rolnictwa Marian Jurečka.

– Bardzo cenimy sobie współpracę z Ministerstwem Rolnictwa Czech oraz z panem ministrem Marianem Jurečką. Dzięki jego znaczącemu poparciu udało się nam znaleźć zambijskiego partnera i nawiązać z nim współpracę. Strategia firmy w Zambii polega na zadomowieniu się na nowym rynku i stopniowym wzmacnianiu pozycji marki ZETOR. Jesteśmy przekonani, że Zambia stanie się kluczowym rynkiem dostaw traktorów ZETOR, a nasze wyroby pomogą w rozwoju rolnictwa w tym regionie – dodała Margaréta Víghová.

Podczas trwania targów, od 27 do 29 kwietnia ZETOR wystawiał na czeskim stoisku maszyny PROXIMA 100 i PROXIMA POWER, które najlepiej odpowiadają warunkom lokalnego rolnictwa i rynku zambijskiego. Miejscowi rolnicy preferują wszechstronne i niezawodne traktory z łatwą obsługą.

ZETOR nie po raz pierwszy prowadzi handel w Zambii. Nową współpracą nawiązuje do dawniejszego eksportu traktorów, który został przerwany w 2000 roku. Wówczas do Zambii dostarczono niemal siedemset maszyn, a największe zamówienia były realizowane w latach

1979–1983. ZETOR TRACTORS a.s. stara się rozwijać współpracę z rynkami afrykańskimi i obecnie prowadzi rozmowy w kolejnych krajach.

Firma ZETOR TRACTORS a.s. jest producentem traktorów ZETOR. Właścicielem firmy jest od 2002 roku słowacka spółka HTC holding a.s. Produkcja jest zlokalizowana w Brnie, w dzielnicy Líšeň. Obecnie firma zatrudnia około 700 osób. Za granicą firmę ZETOR reprezentuje sześć spółek córek (afiliacje) w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Polsce, Ameryce Północnej i w Indiach. Z całkowitej produkcji idzie 85% na eksport. Oprócz Czech i Słowacji do tradycyjnych rynków należą Polska, Litwa, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, USA lub Bułgaria.

