CLAAS i Horsch na jednym polu

Obecny sezon upłynął pod znakiem wielu ciekawych imprez związanych z branżą rolniczą. W jednym z takich wydarzeń uczestniczyliśmy 7 czerwca w miejscowości Niepruszewo w Wielkopolsce. Zostaliśmy tam zaproszeni na spotkanie zorganizowane wspólnie przez firmy Horsch oraz CLAAS.

Tematem przewodnim konferencji była prezentacja osiągnięć tych dwóch producentów w dziedzinie kompatybilności zaawansowanych systemów sterowania maszyn obu marek, dzięki którym może się dokonywać automatyzacja prac polowych.

Najlepszym miejscem do zaprezentowania osiągnięć konstruktorów było oczywiście pole pokazowe, na którym można w praktyce ocenić pracę maszyn. CLAAS przedstawił ciągniki rolnicze: XERION 5000, AXION 850, AXION 830 oraz AXION 930, natomiast w barwach Horsch można było zobaczyć: siewnik Focus 6 TD, bronę talerzową Joker 8 RT, opryskiwacz Leeb 5 LT oraz siewnik Maestro 8.75 CC. Aby zademonstrować możliwości przedstawionych maszyn, zostały one ze sobą zagregatowane w zestawy robocze.

I zestaw

W pierwszej parze w pole wyjechał ciągnik CLAAS XERION z serii 5000, który współpracował z siewnikiem Horsch Focus. XERION to potężna maszyna z silnikiem o pojemności 12,8 l, który generuje moc 530 KM. W ciągniku zastosowano przekładnię bezstopniową, która nie tylko zapewnia unikalny komfort jazdy, ale przede wszystkim optymalną prędkość pracy podczas prac polowych. Z przodu i z tyłu ciągnika znajdują się gniazda ISOBUS, do których można podłączyć maszyny towarzyszące. Ciągnik posiada dwie osie skrętne, dzięki którym jest zwrotny oraz może poruszać się tzw. psim chodem, aby zniwelować do minimum ugniatanie gleby.

Aby w pełni wykorzystać potencjał maszyny, zainstalowano automatyczne pompowanie opon, dzięki czemu podczas pracy na polu ciśnienie może zostać obniżone, aby ciągnik miał lepszy uciąg, a przez to spalał mniej paliwa. Aby zapewnić automatyzację, ciągnik został wyposażony, oprócz systemu ISOBUS, także w nawigację oraz terminal S10, który steruje pracą siewnika oraz nawigacji.

Siewnik Horsch Focus 6 TD to 6−metrowy siewnik do uprawy uproszczonej pasowej. Składa się on z czterech stref roboczych. W pierwszej ziemia jest uprawiana poprzez dwa rzędy zębów, które ją spulchniają na głębokość do 30 cm i transportują wilgotną glebę w obszar, gdzie będą wsiane nasiona. Szerokość śladu pracy zębów wynosi 30 cm. Zęby jednocześnie wprowadzają nawóz w ziemię na 3 sposoby: płytko do kilku cm, głęboko do około 25−30 cm w glebę lub 50 na 50, czyli jedna połowa nawozu umieszczana jest płytko a druga głęboko. Dzięki wprowadzeniu nawozu głęboko w ziemię, roślina rozwija intensywnie korzeń, gdyż sięga głęboko w ziemię, aby pobrać nawóz. W drugiej strefie pracują tarcze wklęsłe, które mają za zadanie wyrównać i zamknąć szczeliny po zębach spulchniających. Trzecia strefa to wał oponowy, który zagęszcza glebę oraz przygotowuje łoże siewne do kontaktu z redlicą siewną. Ostatnia ze stref to talerzowe redlice siewne TurboDisc, które mają za zadanie precyzyjne umieszczenie nasion w wilgotnej glebie. Redlice siewne są rozstawione co 30 cm w przypadku siania rzepaku lub co 15 cm w przypadku zbóż.

Dzięki zastosowaniu tej maszyny, przy jednym przejeździe zapewniona jest uprawa, siew nasion oraz nawozu. Pozwala to zaoszczędzić czas i zapewnić lepsze plony oraz mniejsze ugniatanie gleby. Oczywiście, maszyna ta oraz ciągnik przeznaczone są na duże areały. To z kolei wiąże się z dużym obciążeniem operatora. Dlatego, aby wspomóc jego pracę, zarówno CLAAS jak i Horsch wprowadzają automatyzację pracy. Dzięki kompatybilności systemu ISOBUS obu maszyn, zarządzanie pracą siewnika może się odbywać automatycznie.

Z pomocą przychodzi tu także zaawansowany ciągnik XERION, który pozwala na zapisywanie sekwencji czynności, jakie muszą się wydarzyć podczas nawrotu ciągnika i maszyny. Dzięki temu systemowi, operator musi obsługiwać przez cały dzień pracy tylko dwa przyciski. Pierwszy z nich służy do automatycznego zawracania na uwrociach, natomiast po naciśnięciu drugiego przycisku następuje cały ciąg czynności, przygotowujących maszyny do pracy.

II Zestaw

W drugim zestawie maszyn, firmy zaprezentowały ciągnik CLAAS AXION 850 CMATIC o mocy 264 KM oraz bronę talerzową Horsch Joker 8 RT o szerokości 8 m. W tym zestawie pokazano, jak, nie posiadając nawigacji, można programować sekwencję czynności, które ciągnik wykonuje z maszyną na uwrociach. Za pomocą dwóch przycisków, odpowiednio je programując, można wykonać wszystkie czynności, jakie są potrzebne do nawrotu. Pod pierwszym przyciskiem będą więc czynności, jakie ciągnik i maszyna muszą wykonać aby wyjechać z przejazdu i nawrócić na uwrociu, natomiast przycisk drugi jest zaprogramowany do wykonania szeregu czynności do wjeżdżania w przejazd roboczy. Operator przez cały czas może obserwować jakie czynności są w danej chwili wykonywane. Programowanie jest bardzo proste, poprzez przycisk CSM, operator może na bieżąco zmieniać funkcje, które mają być zapisane pod poszczególne przyciski.

Brona talerzowa Joker służy do płytkiej uprawy ścierniska. Maszyna ta posiada w przedniej części włókę do wyrównywania pola oraz rozgarniania resztek pożniwnych. Za włóką znajdują się dwa rzędy talerzy o średnicy 520 mm, które uprawiają glebę na głębokość do kilkunastu cm. Za talerzami jest podwójny wał RollPack z pierścieniami o średnicy 550 mm i profilu w kształcie litery U. Wał ten posiada funkcję samooczyszczania i nadaje się do wszystkich rodzajów gleb. W maszynie odstępy pomiędzy poszczególnymi sekcjami są spore, co ma pozytywny wpływ na uprawę, ponieważ gleba zdąży opaść zanim kolejne elementy robocze zaczną ją uprawiać. Maszyna posiada podwozie, dzięki któremu jazda po drogach jest stabilna, a praca w polu płynna. Gama tych maszyn zaczyna się od szerokości 5 m, a kończy na 12 m.

III Zestaw

W kolejnym zestawie maszyn zaprezentowano ciągnik CLAAS AXION 830 z czujnikiem CROP SENSOR ISARIA oraz opryskiwacz Horsch Leeb 5LT. Ciągnik posiada moc 235 KM z oprogramowaniem ISOBUS. Zastosowano w nim jeden terminal GPS PILOT S10 do obsługi ISOBUS dwóch zaczepionych maszyn, a także do jazdy automatycznej. W tym egzemplarzu, oprócz typowego gniazda ISOBUS montowanego z tyłu ciągnika, zastosowano także gniazdo z przodu ciągnika.

Przednie gniazdo posłużyło do podłączenia maszyny znajdującej się z przodu ciągnika, a był nią czujnik CROP SENSOR ISARIA. Wykonuje on do 800 pomiarów na sekundę i wskazuje stopień odżywienia rośliny i zaopatrzenia w azot. Pomiary te są przesyłane i analizowane przez system, który następnie wysyła informację np. do opryskiwacza, aby ten zmniejszył bądź zwiększył dawkę nawozu na danym odcinku. Czujnik posiada cztery wysokowydajne diody LED, które umożliwiają 24–godzinną pracę, ponieważ system jest niezależny od nasycenia światła w otoczeniu.

Dzięki pomiarom z góry, czujnik może lepiej uchwycić stan poszczególnych roślin. Z kolei montaż z przodu ciągnika przynosi wiele zalet. Duża odległość między czujnikiem, a maszyną zaczepioną z tyłu, daje możliwość odpowiednio szybkiego zareagowania na zmieniające się warunki polowe i zmianę np. dawki nawozu.

Współpracujący z czujnikiem opryskiwacz Leeb 5 LT to bardzo nowoczesna maszyna. Posiada on zbiornik o pojemności 5000 litrów oraz belkę o szerokości 30 m. Odłączanie 9 sekcji odbywa się poprzez sygnał GPS. Maszyna posiada funkcję kopiowania powierzchni łanu przez belkę. Dzięki siłownikom pneumatycznym i hydraulicznym belka reaguje w czasie rzeczywistym, jej ruchy są bardzo szybko korygowane i modyfikowane, dzięki czemu odległość od powierzchni pryskanej wynosi zaledwie 30 cm, a to z kolei zapobiega znoszeniu cieczy roboczej. Dodatkowo, rozpylacze są ukryte w aluminiowej obudowie, która chroni dysze przed zniszczeniem oraz zapobiega znoszeniu cieczy przez wiatr. Opryskiwacze te występują w pojemnościach 4,5 i 6 tys. litrów oraz posiadają szerokości belek od 18 m do 42 m.

IV Zestaw

Ostatnim z przygotowanych zestawów był ciągnik CLAAS AXION 930 o mocy 350 KM oraz siewnik do siewu punktowego Maestro 8.75 CC. Ciągnik jest wyposażony w system ISOBUS obsługiwany przez terminal S10, który zarządza także pracą nawigacji GPS. Dzięki systemowi ISOBUS i jednemu terminalowi S10, operator zyskuje łatwość obsługi zarówno ciągnika, jak i siewnika, ponieważ wszystkie funkcje siewnika są też sterowane przez ten terminal. Siewnik posiada automatyczne odłączane sekcje wg sygnału GPS (np. na klinie). Oprogramowanie pozwala na ustawianie szybkości odcinania poszczególnych sekcji, dzięki czemu operator może zdecydować o wielkości nakładek.

W siewniku zastosowano zbiornik nawozowy o pojemności 2800 l oraz zbiorniki na nasiona o pojemności nasion 70 l. Kluczowym elementem systemu dozującego jest całkowicie nowa tarcza dozująca. Nie posiada ona otworow, jak dotychczasowe ale wycięcia otwarte na zewnątrz. W połączeniu z nowym zgarniakiem pozwala to uzyskać bardzo dobre wyniki pojedynkowania w zakresie częstotliwości od 0 do 30 Hz. Przy czym 30 Hz odpowiada umieszczeniu 90 000 nasion kukurydzy na hektar przy prędkości 12 km / h. Głownym przyczynkiem takiego wyniku jest płynne przekształcenie ruchu z obrotowego w liniowy. Pozwala to na uniknięcie niekorzystnych wpływów sił odśrodkowych w rurze spustowej. Wyjątkowa dokładność jest niezależna od liczby obrotów (częstotliwości) tarczy dozującej i jest bardzo dokładnie kontrolowana za pomocą czujnikow. A ponieważ nasiona nie są „wstrzeliwane” w glebę za pomocą powietrza pozwala to np. w warunkach mokrych na pracę bez rolki pozycjonującej materiał siewny. Siewniki te występują w wersjach 6−, 8− i 12 rzędowych.

Firmy CLAAS oraz Horsch już dawno zrozumiały, że aby w pełni wykorzystać potencjał ich maszyn, muszą ze sobą współpracować jak jeden organizm. Bo nawet najnowocześniejsze systemy będą nic nie warte, jeśli nie będą ze sobą współpacowały. Inwestycja w zaprzęg Claas & HORSCH jest dość spora, ale w konsekwencji zysk w postaci dobrze i szybko wykonanej pracy jest znacznie większy, niż poniesione koszty zakupu. Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy nabyte maszyny będą ze sobą w jak najwyższym stopniu kompatybilne.