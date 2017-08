CLAAS w drodze po rekord!

IGP Polska oraz CLAAS Polska w październiku br. zamierzają ustanowić rekord Polski w zbiorze kukurydzy na ziarno.

Obydwie firmy, IGP Polska oraz CLAAS Polska zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w wydarzeniu ustanowienia rekordu Polski w zbiorze kukurydzy na ziarno. Zbiór odmiany CODIGIP odbędzie się z wykorzystaniem kombajnu CLAAS LEXION 770 TERRA TRAC wyposażonego w 12-rzędową przystawkę do zbioru kukurydzy CORIO 12-75 C CONSPEED w dniu 10.10.2017 w gospodarstwie PRU Agrosystem sp. z o.o zlokalizowanym w Gościejewie koło Rogoźna (Wielkopolska). Rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 11:00.

źródło: CLAAS Polska