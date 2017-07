Ceny skupu przemysłowych owoców wiśni w Europie

Sprawdziły się prognozy zbiorów wiśni. Bardzo niskie zbiory w Polsce, Niemczech, Danii, Belgii oraz na Ukrainie miały istotny wpływ na ceny tego gatunku, jakie są w tym roku. Będzie to miało też wpływ na poziom cen przetworów wiśni.

Ceny skupu za owoce przemysłowe w eur/kg:

Niemcy, 0.80-0.90 do produkcji soku, 1.10 1.20 do produkcji mrożonek.

Węgry i Dania 1.00 – 1.10 do produkcji mrożonek i kompotów

Turcja, 0.83-0.85 do produkcji mrożonek

Serbia, 0.75 – 0.80 do produkcji mrożonek

Ukraina, 0.70 – 0.75 do produkcji mrożonek, 0.37 – 0.45 do produkcji soków.

– W naszym kraju zaczął się zbiór wczesnych deserowych odmian wiśni. Ceny skupu wahają się od 4.0 do 4.5 zł/kg. Przed nami zbiory owoców odmiany Lutówka. Jakie będą ceny skupu?? Wysokie ceny skupu nie powinny być zachętą do zakładania nowych sadów wiśniowych. Prezentowane ceny uzyskałem od pojedynczych ekspertów z wymienionych krajów. W żadnym z tych krajów, już dawno nie było tak wysokich cen za owoce przemysłowe wiśni – mówi prof. dr hab. Eberhard Makosz, prezes Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych.

Źródło: Towarzystwo Sadów Karłowatych