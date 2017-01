Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Poznaniu, Wielkopolskim Wydawnictwem Rolniczym i Spółdzielczą Grupą Bankową organizują konkurs pt. „Bronimy się przed ASF” . Jego celem jest promocja bioasekuracji. Konkurs polega na ocenie gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną w związku z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń.

– Zgłoszenia gospodarstw do oceny przyjmowane są do 28 lutego. Ocena gospodarstw będzie trwała od 1 do 31 marca 2017 r. Na uczestników czekają cenne nagrody. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie gospodarstwa utrzymujące do 1000 sztuk fizycznych trzody chlewnej – informuje Wielkopolska Izba Rolnicza.



Źródło: WIR