Bliżej rolnika – ubezpieczenie upraw na poczcie

Wraz z przyjściem wiosny rozpoczęły się nie tylko prace polowe, ale również nowy sezon ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt. W tym roku rząd znacznie więcej pieniędzy przeznaczył w swoim budżecie na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych i będą one możliwe nawet do 65%. Od tego roku rolnicy mają do dyspozycji większą liczbę ubezpieczycieli oferujących ochronę upraw oraz zwierząt gospodarskich z dopłatami. Jako pierwsze, sezon sprzedaży polis dla rolników rozpoczęło Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, pod debiutującą na rynku marką „AGRO Ubezpieczenia”. W ofercie ma m.in. ubezpieczenia upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich. Ubezpieczenia upraw są obowiązkowe i objęte systemem dopłat ze środków budżetu państwa.

– „Agro Ubezpieczenia” są już dostępne w ponad 1000 placówek Poczty Polskiej na terenie całego kraju. W kolejnych miesiącach liczba punktów sprzedaży będzie się zwiększać. Ubezpieczenie upraw rolnych dostępne jest w formie gotowych pakietów. Tak przygotowana oferta pozwala w prosty sposób dostosować zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb rolników. W wiosennym pakiecie istnieje możliwość zabezpieczenia upraw na wypadek wystąpienia: gradu, przymrozków wiosennych, pioruna, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, huraganu, lawiny, powodzi, suszy – wyjaśnia Gabriel Głusek – Członek Zarządu TUW Pocztowe.

Lista placówek pocztowych, w których rolnicy będą mogli zaopatrzyć się w ochronę upraw dostępna jest na stronie www.agroubezpieczenia.pl

W poprzednich latach uprawom najbardziej zagrażały przymrozki, grad i ulewny deszcz. Sprawcą wielu szkód były też ujemne skutki przezimowania. Zgodnie z ustawą, każdy rolnik, który pobiera dopłaty bezpośrednie ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

– Nie warto z dopełnieniem tego obowiązku zwlekać. Mamy nadzieję, że włączenie do sieci sprzedaży placówek pocztowych ułatwi rolnikom dostęp do ochrony upraw – ocenia Gabriel Głusek.

Za sprawą ubiegłorocznej nowelizacji Ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dopłaty mogą sięgnąć 65%. Z roku na rok rośnie świadomość konieczności i potrzeby ubezpieczania upraw. W 2015 roku ochronie ubezpieczeniowej podlegało ok. 3,5 mln ha, a ubezpieczyło się 139 tys. rolników. W tym roku wzrosła liczba towarzystw sprzedających ubezpieczenia rolne z dopłatami z budżetu państwa. Wśród nich jest „AGRO Ubezpieczenia”, które w swojej ofercie ma ubezpieczenia zapewniające ochronę w zakresie: obowiązkowego oraz dobrowolnego dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych, dobrowolnego dotowanego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem gospodarstwa rolnego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenia mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.

Źródło: Brandscope