Bezpieczne gospodarstwo rolne – najlepsi w województwach

Znamy już wyniki eliminacji wojewódzkich XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwową Inspekcję Pracy. Jego celem jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 1 021 gospodarstw rolnych. Zgodnie z regulaminem Konkursu, Wojewódzkie Komisje Konkursowe oceniły ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i pomieszczeń gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych w osłony ruchomych części maszyn i urządzeń, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunki obsługi i chowu zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej oraz rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane w gospodarstwie w celu ograniczenia ryzyka wypadku i zwiększenia bezpieczeństwa pracy oraz organizację miejsc wypoczynku i zabawy dzieci.

Laureatami etapów wojewódzkich XV Ogólnokrajowego Konkursu BGR zostali:

Halina i Jan Smorawscy z Zawady w woj. Dolnośląskim;

Alicja i Waldemar Przygodzińscy z Dąbrowy Biskupiej w woj. kujawsko-pomorskim;

Beata i Piotr Kondraccy z Górnego w woj. lubelskim;

Beata i Zbigniew Kołoszycowie z Nowin Wielkich w woj. lubuskim;

Agnieszka i Leszek Pietrzakowie z Franopola w woj. łódzkim;

Grzegorz Świdergał z Graboszyc w woj. małopolskim;

Mariola i Robert Zapaśnikowie z Wysoczyna w woj. Mazowieckim;

Małgorzata i Ewald Kamrad i Magdalena Kamrad-Semma ze Starych Kotkowic w woj. opolski;

Dorota i Kazimierz Dąbrowscy z Dębowca w woj. podkarpackim;

Dominika i Karol Bednarczykowie z Łachy w woj. podlaskim;

Maria i Janusz Szczypiorowie z Łyśniewa w woj. pomorskim;

Arkadiusz Parkitny z Konieczek w woj. śląskim;

Małgorzata i Mirosław Marek z Potoku Małego w woj. świętokrzyskim;

Elżbieta i Kazimierz Czacharowscy z Tuszewa w woj. warmińsko-mazurskim;

Jolanta i Paweł Tomczykowie ze Skrajni w woj. wielkopolskim;

Danuta, Tomasz i Wojciech Witkowscy z Warnic w woj. zachodniopomorskim.

Powołana przez Prezesa Kasy Centralna Komisja Konkursowa od 03.07 do 21.07.2017 roku wizytuje i ocenia gospodarstwa zakwalifikowane do etapu centralnego. Zwycięzcy XV edycji Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Tradycyjnie, w etapie centralnym główną nagrodą dla zdobywcy I miejsca będzie ciągnik URSUS C- 380 o mocy 55 KW, ufundowany przez Prezesa KRUS.

Gala konkursowa odbędzie się 22 września 2017 roku, podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach k. Poznania.

Źródło: KRUS