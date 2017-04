24 kwietnia została podpisana umowa pomiędzy Grupą Azoty PUŁAWY a niemiecką firmą thyssenkrupp Industrial Solutions AG. Jej przedmiotem jest udzielenie licencji na technologię produkcji kwasu azotowego wraz z dostawą dokumentacji procesowej i kluczowego wyposażenia, jak również świadczenie usług związanych z nadzorem nad montażem i uruchomieniem instalacji.

Budowa nowej jednostki produkcyjnej kwasu azotowego jest kluczowym elementem projektu rozwoju obszaru produkcji nawozowej w Grupie Azoty PUŁAWY, który obejmuje swoim zakresem również budowę nowych instalacji neutralizacji i produktów nawozowych. Planuje się też modernizację dotychczas istniejących czterech linii produkcyjnych kwasu azotowego, dzięki czemu nastąpi wzrost zdolności produkcyjnych, poprawa wskaźników zużycia głównych surowców oraz mediów energetycznych. W znaczący sposób ograniczony zostanie wpływ instalacji na środowisko. Wartość całej inwestycji, zgodnie z budżetem przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki to 695 mln zł.

– W segmencie nawozowym obecnie jest to największa inwestycja realizowana w Grupie Azoty i największa na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w puławskich zakładach. Segment ten jest szczególnie istotny dla całej Grupy, gdyż generuje około 60% przychodów. Podejmowane przez PUŁAWY działania przygotują bazę pod produkcję nowoczesnych nawozów, wypełniając tym samym lukę w naszej ofercie – mówi Jacek Janiszek, prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY

Całe przedsięwzięcie wpłynie znacząco nie tylko na zwiększenie skali i wydajności produkcji kwasu azotowego, ale też w dużym stopniu przyczyni się do poprawy efektywności wytwarzanych na jego bazie nawozów. Część kwasu azotowego z nowej (piątej) jednostki produkcyjnej będzie przetwarzana na nowej instalacji do produkcji specjalistycznych nawozów płynnych i stałych: saletry magnezowej, wapniowej i potasowej o planowanej wydajności 600 ton na dobę.

– Do 2021 roku na inwestycje w obszarze nawozów saletrzanych chcemy wydać w sumie ponad 1 mld złotych. Poza nową instalacją kwasu azotowego wybudujemy również dwie linie granulacji mechanicznej saletry. Inwestycje te pozwolą nam skierować na rynek nowe, oczekiwane przez rolników produkty. W najbliższych czterech latach Puławy poszerzą swoją ofertę o sześć nowych nawozów – dodaje Andrzej Skwarek , członek zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

Nowe nawozy będą bazą do produkcji mieszanek w Dobrym Mieście w oparciu o nawozy z innych zakładów w Grupie Azoty.

– Zakontraktowana technologia dla nowej linii kwasu azotowego w Grupie Azoty Puławy to nowoczesne i sprawdzone rozwiązanie spełniające najwyższe wymogi środowiskowe – podkreśla dr Richard Saure, Head of Operating Unit Nitrates and Phosphates z firmy thyssenkrupp Industrial Solutions AG.

Dzięki wykorzystaniu systemu EnviNOx®, czyli katalitycznej redukcji N 2 O i NO x możliwe będzie osiągnięcie niskich poziomów emisji. Kontrakt gwarantuje również niskie wskaźniki zużycia głównych materiałów i surowców.

Źródło: Azoty S.A.