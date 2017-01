Artykuły, części i sprzęty dla rolnictwa na wyciągnięcie ręki

Przedsiębiorstwo wysyłkowe FAIE o najobszerniejszym programie wysyłkowym dla rolnictwa w Europie rozwija swoją ekspansję zagranicą. Oprócz na rynek austriacki, niemiecki, włoski i szwajcarski, FAIE wysyła od tej chwili towary także na rynek polski.

FAIE wysyła asortyment obejmujący ponad 30 000 artykułów dla rolnictwa teraz również bezpośrednio do polskich gospodarstw rolnych i prywatnych odbiorów.

Szczególną uwagę zwrócono na początku na obszary eksportowe CHOWU ZWIERZĄT i MLECZARSTWA. Sklep internetowy FAIE oferuje zarówno małym, jak i dużym gospodarstwom rolnym szeroki asortyment rolniczy, szybką opcję wysyłki do Polski, rabaty roczne, 2 lata gwarancji oraz obecnie dodatkowo rabat powitalny, wynoszący 10%, na wszystkie pierwsze zamówienia internetowe. Strona internetowa sklepu to www.faie.pl.

FAIE to przedsiębiorstwo rodzinne z tradycją i kompetencją, istniejące od 1964 roku. Wtedy to firma wysyłkowa FAIE nadała pierwszą paczkę. Przedsiębiorstwo rodzinne FAIE już w latach 60. uważane było za prekursora handlu drogą wysyłkową. To, co zaczęło się przejrzystym asortymentem i małym katalogiem, stało się największym programem wysyłkowym w Europie, poświęconym rolnictwu. Obecnie prawie 70 pracowników codziennie stara się ułatwić rolnikom działalność. Wielu spośród tych pracowników „wywodzi” się z rolnictwa i dzieli się tą pasją oraz swoją wiedzą z rolnikami. Zespół FAIE wysłał już ponad 12 milionów paczek. W roku 2010 FAIE zbudowało nową centralę firmową. Przedsiębiorstwo zainwestowało łącznie 7,5 milionów euro w nową budowę i zautomatyzowało systemy wysyłkowe. W ten sposób FAIE zwiększyło możliwości wysyłki na rynek europejski.

źródło: Faie