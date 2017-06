Aplikacja CLAAS na tablet z certyfikatem AEF ISOBUS

Aplikacja CLAAS EASY on board otrzymała oficjalny certyfikat AEF jako terminal ISOBUS. To pierwsza i jak do tej pory jedyna aplikacja na tablet oraz do obsługi dowolnego urządzenia ISOBUS.

Fundacja “The Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF)” przyznała certyfikat jednocześnie dwóm funkcjom aplikacji CLAAS – ISOBUS UT i Auxiliary Control (kontrola pomocnicza). Skrót UT oznacza uniwersalny terminal – aplikacja może być używana do obsługi szerokiej gamy narzędzi ISOBUS. Użytkownicy potrzebują więc tylko jednego terminala do obsługi różnych narzędzi. Auxiliary Control (kontrola pomocnicza) z drugiej strony oznacza większą łatwość obsługi i elastyczność, ponieważ różne funkcje urządzenia można przenosić z aplikacji na przyciski funkcyjne wielofunkcyjnej dźwigni sterującej.

Po uzyskaniu certyfikatu, aplikacja EASY on board została dodana do oficjalnej bazy danych AEF, z czego rolnicy i przedsiębiorcy mogą korzystać przykładowo w celu sprawdzenia, którymi urządzeniami mogą zarządzać za pomocą aplikacji EASY on board przed dokonaniem nowej inwestycji.

Jak działa aplikacja EASY on board?

Dostępność w wielu już gospodarstwach urządzeń typu tablet sprawia, że aplikacja EASY on board staje się niedrogą alternatywą dla standardowego terminala ISOBUS. Jeśli tablet nie jest używany do sterowania urządzeniem, można używać go przez cały rok zarówno w celach rolniczych jak i innych – do surfowania po Internecie, obsługi skrzynki elektronicznej, nawigacji lub sprawdzania pogody. Dzięki aplikacji EASY on board każdy kierowca może używać osobistego tabletu jako terminalu do sterowania maszyną.

Aby korzystać z aplikacji EASY on board potrzebny jest tablet Apple (iPad Air lub nowszy) z systemem operacyjnych IOS 9.0 lub nowszym. Od strony maszyny aplikacja zakłada, że urządzenie i ciągnik są połączone kablem ISOBUS i tylnym gniazdem ISOBUS. Dodatkowo potrzebny jest również adapter do sieci WLAN (CWI CLAAS – CLAAS Wireless Interface) i uniwersalny uchwyt do tabletu. Oba są dostępne u dealerów firmy CLAAS.

Adapter sieci WLAN, który jest podłączony do gniazda ISOBUS w ciągniku, umożliwia komunikację między urządzeniem, a tabletem. Jednocześnie gniazdo i adapter stanowią również niezawodne zasilanie tabletu.

Aplikacja EASY on board jest bezpłatnie dostępna w sklepie App Store do pobrania na tablet. Wystarczy zainstalować aplikację na urządzeniu, które automatycznie umieści ikonę na ekranie dotykowym. Z tego ekranu aplikacja może być obsługiwana bardzo łatwo, tylko za pomocą dotykania ekranu.

źródło: Claas