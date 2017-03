Apel o rzetelne szacowanie szkód

Zarząd główny Polskiego Związku Łowieckiego skierował do myśliwych we wszystkich regionach pismo, w którym prosi ich o stosowanie dobrych praktyk podczas szacowania szkód.

– Naruszanie procedur przy szacowaniu szkód łowieckich przez myśliwych działa na szkodę wizerunku polskiego łowiectwa. Na niewłaściwym postępowaniu jednostek traci nie tylko konkretne koło łowieckie, ale wszyscy polscy myśliwi – pisze PZŁ.

W piśmie do myśliwych podpisanym przez przewodniczącego zarządu głównego PZŁ pojawiła się również sugestia bliższej współpracy łowczych z myśliwymi w zakresie inwentaryzowania zwierzyny. Może się to odbywać poprzez zapraszanie przedstawicieli izb rolniczych do inwentaryzowania zwierząt.

Źródło: IRO