ANWIL ponownie uzyskał certyfikat Product Stewardship

Już po raz czwarty włocławska spółka z Grupy ORLEN z sukcesem przeszła rygorystyczny audyt organizacji DNV GL, odpowiadającej za certyfikację w ramach programu Product Stewardship stowarzyszenia Fertilizers Europe, zrzeszającego największe europejskie przedsiębiorstwa produkujące nawozy mineralne.

Program Product Stewardship, w Polsce znany pod nazwą Opieka nad Produktem, zobowiązuje producentów nawozów mineralnych do podejmowania szeregu działań, które są gwarancją tego, że ich produkty oraz wszelkie surowce niezbędne do ich wytwarzania są przetwarzane, transportowane, magazynowane, rozprowadzane i stosowane w sposób bezpieczny dla człowieka oraz środowiska naturalnego. Zakres programu, realizowanego od 2003 r. w przedsiębiorstwach członkowskich Fertilizers Europe (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów), wykracza daleko poza obowiązujące wymagania prawne, a jego wytyczne odnoszą się do całego łańcucha produkcji i dostaw aż do finalnych konsumentów – rolników.

Firmy, który zdecydowały się na jego wdrożenie, co trzy lata poddawane są audytowi potwierdzającemu stosowanie jego rygorystycznych norm. ANWIL przystąpił do programu Product Stewardship w 2007 r. i tegoroczne badanie certyfikacyjne, przeprowadzone w kwietniu 2017 r. przez niezależną organizację DNV GL (Det Norske Veritas), było już trzecim, które włocławska firma pomyślnie przeszła w odniesieniu do całej gamy produktów wytwarzanych z myślą o rolnikach, a więc amoniaku, wody amoniakalnej, kwasu azotowego, saletry amonowej i saletrzaku (CANWILU). Audytorzy szczególnie wysoko ocenili działania ANWILU w kategorii: rozwój produktów, aktywności marketingowe oraz sprzedaż. W opinii DNV GL spółka spełnia 96 proc. (w poprzednim badaniu liczba ta wyniosła 93 proc.), podczas gdy warunkiem pomyślnego przejście certyfikacji jest wypełnianie minimum 80 proc. norm zawartych w programie. Certyfikat otrzymany w tym roku przez ANWIL jest ważny do maja 2020 r.

– Certyfikat Product Stewardship, jaki już po raz trzeci zdobyliśmy, stanowi najlepsze potwierdzenie, że ANWIL spełnia najwyższe światowe standardy w każdym aspekcie związanym z produkcją i sprzedażą nawozów mineralnych. Zobowiązania, które przyjęliśmy na siebie, przystępując 10 lat temu do programu Opieka nad Produktem, od początku realizowaliśmy z zastosowaniem najlepszych dostępnych praktyk i technologii, kierując się troską o bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów oraz środowisko naturalne. Naszym celem jest bowiem osiągnięcie sukcesu biznesowego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i CSR. Wyniki tegorocznego audytu, w którym uzyskaliśmy jeszcze lepsze wyniki niż przed trzema laty, pokazują, że nie spoczęliśmy na laurach, tylko cały czas udoskonalamy proces wytwarzania oraz sprzedaży naszych nawozów, a także komunikację z wszystkimi grupami naszych interesariuszy, zapewniając im dostęp do wszelkich informacji na temat produktów ANWILU. – powiedział Mirosław Kwiatkowski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży ANWIL S.A.

Źródło: ANWIL