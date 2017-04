Agrotechnika 2017 – od nauki do praktyki

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w najbliższy weekend tj. 22 i 23 kwietnia zaprasza do swojej siedziby w Bratoszewicach gdzie odbędzie XXV już edycja Targów Rolnych Agrotechnika 2017.

Teren targowy podzielony jest na trzy place wystawowe, nazwane: sektor A, sektor B i sektor C. Jak na Agrotechnikę przystało, dwa sektory przeznaczone będą dla firm produkujących maszyny i urządzenia, prezentowane więc będą: ciągniki, kombajny, agregaty uprawowe, siewniki, ładowarki, przyczepy rolnicze, opryskiwacze polowe i sadownicze; nie zabraknie tam też pokryć dachowych, kotłów centralnego ogrzewania, urządzeń związanych z fotowoltaiką, pasz, koncentratów, materiałów budowlanych.

Sektor C, to sektor, który oddziaływać będzie na wszystkie zmysły, bowiem pełen będzie kwiatów, sadzonek, bylin, krzewów, drzewek owocowych i ozdobnych, które kusić będą zwiedzających żywymi majowymi barwami, zapachem, marzeniem o smacznym dorodnym owocu. Będą zioła i przyprawy, będą naturalne soki i nalewki.

– Agrotechnika to bardzo ważne ogniwo transferu wiedzy od nauki do praktyki. Specjaliści ośrodka będą do dyspozycji uczestników targów zarówno na stoisku ŁODR, jak i po prostu na terenach targowych, gotowi odpowiedzieć na każde pytanie, udzielić fachowej porady – informuje Andrzej Lis z ŁODR.

PROGRAM TARGÓW AGROTECHNIKA 2017

22.04.2017 r. (sobota)

godz. 8.00-16.00

Stała Wystawa Rolnicza

08.00-16.00

prezentacja maszyn oraz urządzeń i środków do produkcji rolnej (sektory: A i B)

fachowe doradztwo (pawilon oszklony)

stoisko ŁODR zs. w Bratoszewicach – tematy wiodące sprzedaż bezpośrednia bioasekuracja (ASF i ptasia grypa) odnawialne źródła energii (prosument)



stoisko SIR (pawilon oszklony)

działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie…

kiermasze

wydawnictw ŁODR (pawilon oszklony)

kwiatów, roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego (sektor C)

wyrobów rękodzieła i rzemiosła ludowego (pawilon nr 9)

11.00-11.30 – Kapela Ludowa Andrzeja Krajewskiego z Maszkowic z solistką Elżbietą Kaczmarek (działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu)

11.30 – uroczyste otwarcie targów

12.00-12.30 – Kapela Ludowa Andrzeja Krajewskiego z Maszkowic z solistką Elżbietą Kaczmarek (działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu)

12.30-13.00 – szkolenie – Płatności bezpośrednie oraz uruchomione już działania PROW 2014–2020 – Katarzyna Nowak, ŁODR zs. w Bratoszewicach (pawilon nr 4)

12.30-13.30 – Zespół taneczny JAZZ FOLK DANCE 1 działający przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Jeżowie

13.30-14.30 – Zespół taneczny JAZZ FOLK DANCE 2 działający przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Jeżowie

Ośrodek Szkolenia

13.00 – spotkanie organizatorów i honorowych gości z wystawcami (za okazaniem zaproszenia; w budynku Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bratek”, ul. Nowości 16)

23.04.2017 r. (niedziela)

godz. 8.00-16.00

godz. 9.00 – msza święta w kościele parafialnym pw. św. Augustyna w Bratoszewicach

Stała Wystawa Rolnicza

08.00-16.00

prezentacja maszyn oraz urządzeń i środków do produkcji rolnej (sektory: A i B)

fachowe doradztwo (pawilon oszklony)

stoisko ŁODR zs. w Bratoszewicach – tematy wiodące sprzedaż bezpośrednia bioasekuracja (ASF i ptasia grypa) odnawialne źródła energii (prosument)



stoisko SIR (pawilon oszklony) działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie…

kiermasze wydawnictw ŁODR (pawilon oszklony) kwiatów, roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego (sektor C) wyrobów rękodzieła i rzemiosła ludowego (pawilon nr 9)



10.00-11.00 – Amatorski Zespół Śpiewaczy STEFANÓW działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach

11.00-12.00 – Szkolny Zespół Ludowy PODCHLEBNICKI

12.00-12.30 – ogłoszenie wyników konkursów:

Maszyna Targów AGROTECHNIKA 2017

Najciekawsze stoisko Targów AGROTECHNIKA 2017

Najbezpieczniejsza Maszyna Targów Rolnych AGROTECHNIKA 2017

– OR KRUS w Łodzi

12.30-13.00 – szkolenie – Płatności bezpośrednie oraz uruchomione już działania PROW 2014–2020 – Katarzyna Nowak, ŁODR zs. w Bratoszewicach (pawilon nr 4)

12.45-13.00 – pokaz cięcia i kształtowania drzewek i krzewów ozdobnych – przedstawiciele firmy Ogrodnictwo A.L. Gulczyńscy z Młynka k. Lubstowa, gm. Sompolno (przed budynkiem dyrekcji)

13.00 – pokazy polowe – AGROMA POLSAD Sp. z o.o. z Kutna (teren za wystawą hodowlaną)

13.00-14.00 – Kapela Podwórkowa CWANIAKI działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu

14.00-15.00 – Amatorski Zespół Śpiewaczy MASZKOWICE działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu

Źródło: ŁODR