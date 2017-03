Agrotech wystartował!

Największa polska halowa wystawa maszyn rolniczych wystartowała. 17 marca br. oficjalnie otworzył ją minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Impreza potrwa do niedzieli, ale już teraz zapraszamy – setki firm prezentujących swoją ofertę i nowości, których do tej pory nie można było nigdzie zobaczyć, ciekawe rozwiązania techniczne i technologiczne… każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Agrotech w Kielcach to wystawa, którą trzeba odwiedzić – co roku prezentowane tu są najświeższe nowości, firmy prześcigają się wręcz w atrakcjach, które mogą zapewnić odwiedzającym, a ich stoiska są coraz bardziej wymyślne i przyciągające wzrok. W końcu jest to impreza, która idealnie wpisuje się w rolniczy kalendarz – tuż przed sezonem i początkiem intensywnych prac w gospodarstwie.

Tegoroczną wystawę, w czwartek 16 marca oficjalnie otworzył minister rolnictwa, Krzysztof Jurgiel. Już tego samego dnia odbyły się merytoryczne konferencje – można było się dowiedzieć, jak uzyskać pieniądze z funduszy unijnych w ramach działania „Współpraca”, czy dowiedzieć się o podejmowanych przez ministerstwo rolnictwa działaniach.

Również w czwartek, podczas uroczystej gali zostały przyznane medale wystawy Agrotech. I tak, wśród nagrodzonych złotymi medalami Targów Kielce znalazły się:

Case IH Quadrac 620 za nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne minimalizujące nacisk na glebę przy zastosowaniu ciężkich ciągników o dużej mocy,

Prasoowijarka Göweil G1F125G5040 KOMBI za rozwiązania konstrukcyjne zwiększające wydajność maszyny na nierównym terenie,

Agregat uprawowo-siewny MZURI PRO-TIL SELECT za łatwość obsługi i uniwersalność zastosowania technologii uprawy bezorkowej,

System Opti-Speed w kombajnie zbożowym New Holland CX8.90 za innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność separacji wstrząsaczy w zależności od rodzaju uprawy i pochyłości wzdłużnej terenu,

365Activebox – automatyczna rejestracja i analiza czasu pracy dla każdej maszyny i ciągnika za aplikację ułatwiającą organizację pracy w gospodarstwie rolnym,

Łubin wąskolistny odmiana BOLERO za odmianę o najwyższym potencjale plonowania oraz wysoką zawartość białka,

Nawóz AMINOMAG ACTIV za najnowszej generacji nawóz o właściwościach biostymulujących wykazujący wyjątkową efektywność w aktywacji fotosyntezy oraz produktywności roślin,

Mieszanka paszowa Ketoza Bolus za doskonałe źródło energii dla krów wysokowydajnych ograniczające ryzyko wystąpienia ketozy.

Dodatkowo, wyróżnienia otrzymały Ciągnik rolniczy Zetor Major 80 HS, ładowacz czołowy Ł-106 PRO od Agromasz, ciągnik rolniczy CLAAS Nexos i kanister wielowarstwowy K5 SOR przeznaczony do środków ochrony roślin, produkowany przez Suwary S.A. Pabianice. Z kolei puchar ministra rolnictwa otrzymała Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Polan Sp.z o.o. Kraków.

Wystawa rolnicza Agrotech potrwa jeszcze do niedzieli, 19 marca. Dlatego też wciąż jeszcze jest czas, aby przyjechać do Kielc i zobaczyć wszystko to, co najlepszego i najnowszego mogą Wam zaproponować producenci maszyn i urządzeń rolniczych. Ale nie tylko – na miejscu każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno hodowcy, jak i ci uprawiający rośliny rolnicze, warzywa i owoce. Równocześnie z wystawą rolniczą Agrotech odbywają się targi Las Expo.

Wiadomości Rolnicze Polska również są na targach obecne – zapraszamy Państwa na stoisko 11 w hali E.