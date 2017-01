Agritechnica 2017 pod hasłem „Zielona przyszłość – inteligentna technologia”

Co prawda do listopada jeszcze trochę czasu jest… ale już warto zaplanować wyjazd na targi Agritechnica do Hanoweru. Głównym tematem w tym roku będzie „Zielona przyszłość – inteligentna technologia”.

Wystawcy mogą już zgłaszać swój udział w tegorocznych targach. Jak zawsze, również i teraz z dużym wyprzedzeniem zaplanowany został temat przewodni tegorocznej edycji. Jest on odzwierciedleniem wysokiej technologizacji nowoczesnego rolnictwa oraz środowiska pracy współczesnego rolnika.

– Główny temat została wybrany, aby podkreślić znaczenie światowego ruchu w kierunku zrównoważonych metod produkcji – mówi Marie Servais, kierownik projektu Agritechnica. – To dodatkowo daje wystawcom możliwość zaprezentowania swoich innowacji „pod szyldem” nowego tematu największej na świecie wystawy maszyn rolniczych – podkreśla.

Tegoroczne targi Agritechnica 2017 odbędą się w dniach 12-18 listopada w Hanowerze. Jak zawsze będą na nich prezentowane maszyny i urządzenia z różnych sektorów rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa. Wśród nich znajdą się: systemy i komponenty, które w tym roku koncentrują się na interakcji komponentów z aplikacjami mobilnymi. Będzie również dział leśnictwa i krajobrazu, a w nim, m.in. prezentacje pracy maszyn na żywo, czy urządzenia i maszyny do pielęgnacji i architektury krajobrazu. Poza ww., na wystawie w Hanowerze znajdziemy również produkty z kategorii:

Ciągniki i Transport – wózki widłowe, ładowarki, przyczepy, przenośniki,

Gleba i nasiona – maszyny uprawowe, siewniki i sadzarki,

Zbiory – kombajny, zarówno do zbóż, jak i zbioru warzyw, czy roślin okopowych,

Maszyny do uprawy rzędowej – opryskiwacze, rozrzutniki,

Uprawy specjalne – produkcja owoców, warzyw i specjalnych działów produkcji roślinnej, zraszacze i systemy nawadniania,

Przechowywanie – rozwiązania w przechowalnictwie,

Cyfrowe wsparcie – elektronika, oprogramowanie dla rolnictwa i systemy rolnictwa precyzyjnego,

„Wkłady” – nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, paliwa i smary,

Wiedza – stowarzyszenia, federacje, organizacje akademickie i badawcze, instytuty, doradztwo w zarządzaniu gospodarstwem i usługi,

Handel & Usługi – sprzęt i usługi warsztatowe, handel maszynami używanymi

Na miejscu będzie również miejsce przeznaczone dla studentów, absolwentów, specjalistów i ekspertów – Kampus & Kariera, który umożliwi kontakt osób chcących sprawdzić możliwości rozwoju osobistego oraz znalezienia zatrudnienia w firmach związanych z maszynami rolniczymi i rolnictwem.

Agritechnica to największa wystawa tego typu na świecie. Odbywa się co roku, przyciągając (w ostatnich latach) ponad 450 000 gości ze 115 krajów. Imponujący jest zarówno ogrom wystawy, liczba wystawców (2900) i zwiedzających, powierzchnia wystawiennicza oraz program merytorycznych konferencji i prelekcji w jej trakcie. Organizatorem wystawy jest DLG (Niemieckie Stowarzyszenie Rolnictwa).

Nowym kierownikiem projektu Agritechnica 2017 została Marie Servais, która wcześniej kierowała projektem Agritechnica Azja, nowo uruchomionej wystawy, która odbędzie się w tym roku po raz pierwszy, w Bangkoku w dniach 15-17 marca 2017.

Więcej informacji na temat wystawy Agritechnica 2017 można znaleźć na stronie: www.agritechnica.com

Źródło: DLG