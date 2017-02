ABC segregacji odpadów

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem.

Odzyskiwanie cennych surowców.

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

Jakie surowce oddzielamy?

Od 1 lipca 2017 r. wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które będą obowiązywały na terenie całego kraju [1]. Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Gdzie wyrzucić konkretny odpad?

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej.

Papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),

katalogi, ulotki, prospekty,

gazety i czasopisma,

papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,

zeszyty i książki,

papier pakowy,

torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

papieru lakierowanego i powleczonego folią,

papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

kartonów po mleku i napojach,

papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

tapet,

pieluch jednorazowych i podpasek,

zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek)

Wrzucamy:

Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),

szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

szkła okularowego,

szkła żaroodpornego,

zniczy z zawartością wosku,

żarówek i świetlówek,

reflektorów,

opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

luster,

szyb okiennych i zbrojonych,

monitorów i lamp telewizyjnych,

termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,

nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,

plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),

opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,

plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

aluminiowe puszki po napojach i sokach,

puszki po konserwach,

folię aluminiową,

metale kolorowe,

kapsle, zakrętki od słoików,

zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

butelek i pojemników z zawartością,

opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

opakowań po olejach silnikowych,

części samochodowych,

zużytych baterii i akumulatorów,

puszek i pojemników po farbach i lakierach,

zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy

Wrzucamy:

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

gałęzie drzew i krzewów,

skoszoną trawę, liście, kwiaty,

trociny i korę drzew,

resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:

kości zwierząt,

odchodów zwierząt,

popiołu z węgla kamiennego,

leków,

drewna impregnowanego,

płyt wiórowych i MDF,

ziemi i kamieni,

innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Uwaga na odpady niebezpieczne

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Informację o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych gmina ma obowiązek udostępnić na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.

Ograniczenie składowania odpadów na rzecz ich ponownego użycia i recyklingu – to działania, które wpisują się w model gospodarki o obiegu zamkniętym – jednego z elementów wspomagających realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Źródło: Ministerstwo Środowiska